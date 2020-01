The Heretic : une impressionnante version longue pour la démo technique du moteur Unity

Que ce soit l'Agni's Philosophy de Square Enix ou Kara par Quantic Dream, certaines démos techniques ont marqué les esprits, par leurs prouesses graphiques ou leur univers.

Unity en réalise régulièrement pour vanter les mérites du moteur de jeu qui est au cœur de l'activité de l'entreprise. Après le récompensé Book of the Dead en 2018, la même équipe a réalisé, sous la direction de Veselin Efremov, un projet baptisé The Heretic. Il avait été présenté sous la forme d'une vidéo de trois minutes créée avec Unity 2019.1 à la GDC 2019, mais n'avait pas été mis de côté pour autant : Unity en dévoile désormais une version longue de sept minutes, pour un véritable court-métrage optimisé sur Unity 2019.3.

L'idée est toujours de mettre en lumière les dernières prouesses techniques du moteur, de la technologie de rendu High Definition Rendering Pipeline aux effets visuels de VFX Graph, en passant par des outils pour concevoir des humains crédibles. La séquence montre toujours un homme accompagné d'une étrange créature appelée Boston, qui doit livrer une mallette dans un univers parallèle : elle ne s'arrête cependant plus au passage dans l'outre-monde, mais va jusqu'à la rencontre avec un être à l'apparence démoniaque. Cette vitrine pour Unity nous donne en tout cas un bel aperçu de ce à quoi pourront ressembler les jeux et cinématiques les plus poussés dans les années à venir.