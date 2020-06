The King's Man : Première Mission, nouveau trailer endiablé pour le film aux origines de l'organisation secrète

20th Century Fox avait connu un beau succès avec Kingsman : Services Secrets de Matthew Vaughn en 2015. L'adaptation du comics The Secret Service tournant autour de la formation d'espions britanniques avait beaucoup plus, ce qui lui avait valu une suite par le même réalisateur en 2017, Kingsman : Le Cercle d'or.

Bande-annonce en VOSTFR

La franchise va continuer à être exploitée au cinéma cette année avec un Kingsman 3, ou plutôt The King's Man : Première Mission. Mais cette fois, fini Taron Egerton, Colin Firth et toute la bande, car le long-métrage va revenir sur les origines de l'agence de renseignement indépendante, toujours avec Matthew Vaughn à la caméra, mais avec une équipe bien différente devant.



Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles Dance participeront à ce récit où certains des plus grands tyrans de l'histoire veulent s'allier, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et ils apparaissent tous dans la nouvelle bande-annonce de ce prochain volet.

La date de sortie de The King's Man : Première Mission, c'est pour le 16 septembre dans les salles de cinéma françaises. Les deux premiers volets sont disponibles en Blu-ray contre 21,37 € sur Amazon.fr.