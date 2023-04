The King of Fighters XV montre Sylvie Paula Paula, date Kim Kaphwan et offre Goenitz, le nouveau Fatal Fury (Garou) encore teasé et KOF XIII de retour

Ce week-end, les amateurs de jeux de combat ont les yeux rivés sur l'EVO Japan 2023. SNK y est évidemment présent et a effectué tout un tas d'annonces qu'il a réunies dans une vidéo adéquate, la plupart entourant The King of Fighters XV qui continue d'être soutenu dans le cadre de sa saison 2. Ainsi, Kim Kaphwan avait eu droit récemment à sa bande-annonce de gameplay et est jouable sur place, il ne manquait plus que sa date d'ajout, qui a donc été fixée au mardi 4 avril, soit la semaine prochaine. Il sera suivi cet été par Sylvie Paula Paula, dont le nouveau modèle 3D a été dévoilé. Une mise à jour gratuite permettra à tous de combattre avec le leader des Hakkesshu, Goenitz, à la même période. Quant à la bêta ouverte pour le cross-play, elle reste prévue pour ce printemps sans plus de précision.

À part KOF XV, l'arrivée du rollback netcode dans Samurai Shodown a été rappelée et ce sera pour ce printemps sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store). Le nouveau jeu Fatal Fury / Garou teasé l'été dernier avec Rock Howard a de nouveau eu droit à un aperçu dans une ruelle, de jour cette fois, nous montrant Terry Bogard, son frère Andy et Joe Higashi.

Enfin, nous apprenons que The King of Fighters XIII, sorti à l'époque sur PS3 et Xbox 360, va faire son retour. KOF XII Global Match sera jouable sur PS4 et Nintendo Switch, et bénéficiera d'une bêta ouverte cet été sur la console de Sony, en plus d'inclure du rollback netcode et des fonctionnalités en ligne améliorées. Vous pouvez revoir sa bande-annonce teaser séparément ci-dessous.

