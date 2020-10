The Walking Dead: Saints & Sinners, la version Quest va peser lourd, faites de la place !

The Walking Dead: Saints & Sinners est un jeu où il faut survivre, jours après nuits, dans un monde qui se peuple de plus en plus de zombies. La version PC, disponible sur Steam, fait partie des meilleurs titres en VR actuels, du moins pour ceux qui aiment les FPS, les zombies et surtout les jeux de survie où la débrouille et le crafting font la différence. Il y a encore peu, personne n'aurait misé un euro sur la possibilité de faire tourner ce jeu sur un casque de réalité virtuelle autonome, mais Skydance Interactive a relevé le défi et, le 13 octobre prochain, la sortie de l'Oculus Quest 2 sera accompagnée par la mise en ligne du jeu complet et d'une démo. À signaler, il tournera aussi sur l'Oculus Quest, premier du nom.

Si nous connaissions déjà le poids de la démo, soit 3,3 Go quand même, nous ignorions le poids final du jeu. La réponse est tombée, et le moins qu'il soit possible de dire, c'est que cela va prendre de la place dans la mémoire de nos Quest et Quest 2. Le jeu pèsera 9 Go au lancement pour atteindre, après la mise à jour avec le mode The Trial (basé sur des attaques par vagues de zombies) pas moins de 12 Go. Les possesseurs de modèles 64 Go vont devoir prévoir un peu de place même si, au final, il faut savoir que les jeux actuels tournent plutôt autour de 1 Go en moyenne et que cela laisse encore de quoi faire. À noter, The Walking Dead: Saints & Sinners fait partie des rares jeux sur le store de l'Oculus Quest qui ont une sauvegarde dans le cloud. En clair, cela veut dire qu'il peut être désinstallé et réinstallé (même sur un autre casque avec le même compte) sans perte de sauvegarde.

Vous pouvez notre test de l'Oculus Quest 2 ici, connaître toutes ses caractéristiques techniques ici et le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.