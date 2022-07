Top 5 : les smartphones les plus attendus de 2023

Dans cet article, nous allons vous présenter notre sélection des smartphones les plus attendus de l’année 2023 et vous dire tout ce que nous savons sur ces nouveaux modèles.

Si vous êtes un amateur de casinos en ligne français ou de jeux vidéo et si vous aimez prendre des photos ou regarder des films sur votre smartphone, cet article a été rédigé pour vous.

Petit aperçu des smartphones les plus attendus :

Le Samsung Galaxy S23 Ultra - Photographiez la lune ; L’iPhone 14 - L'écran qui reste allumé ; Le Oppo Find X6 Pro - Le meilleur smartphone gaming ; Le Xiaomi 13 - Un smartphone très attendu ; Le Motorola Moto G Power 2023 - Un modèle à prix réduit.





Les smartphones les plus attendus de l’année 2023

Le Samsung Galaxy S23 Ultra - Photographiez la lune

Selon nous, le smartphone qui fait couler le plus d’encre est actuellement le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 Ultra sera doté d’un nouveau processeur beaucoup plus rapide, probablement un Snapdragon 8+ Gen2, et surtout d’un capteur photo 200 Mégapixels pour dominer la concurrence qui vous permettra de photographier la lune en haute définition, rien que ça ! Sa date de sortie devrait se situer aux alentours du 31 janvier 2023.

L’iPhone 14 - L’écran qui reste allumé

Si vous pensez que les batteries d’iPhone ne sont pas bonnes, ce ne devrait pas être le cas de celles qui seront présentes dans les iPhone 14 et 14 Pro. De même, une rumeur fiable veut que l'écran de l'iPhone 14 vous propose de rester allumé en permanence tout en offrant plus de 13 heures d’autonomie de batterie. Plutôt pas mal, non ? Les deux modèles proposeraient un tout nouveau design, et peut-être même une bulle au lieu d'une encoche pour l'iPhone 14 Pro.

Apple devrait annoncer l’iPhone 14 début septembre 2022.

Le Oppo Find X6 Pro - Le meilleur smartphone gaming

Ce que nous savons du Oppo Find X6 Pro, c’est qu’il va être un concurrent sérieux d’Apple et de Samsung. Avec une mémoire interne de 128 ou 256 Go et un écran capable d’afficher jusqu’à un milliard de couleurs, ce sera le meilleur smartphone pour jouer à des jeux vidéo. Il devrait lui aussi intégrer le futur Soc Snapdragon 8 Gen 2, et peut-être une caméra périscopique de haut niveau. Sa date de sortie est prévue pour mars 2023.

Le Xiaomi 13 - Un smartphone très attendu

La marque chinoise Xiaomi n’est plus à présenter tant elle a su conquérir les utilisateurs de smartphones français. Son nouveau modèle, le Xiaomi 13 devrait posséder de très bonnes caractéristiques. Ce smartphone proposera un très bon écran de 6.57 pouces aux bordures symétriques avec un nouveau design en façade. Au niveau photo, il pourrait utiliser le capteur géant de 1 pouce 50 MP IMX989 de Sony avec support des modes de Leica. Attendu en Chine en fin 2022, il ne devrait pas arriver en France avant au moins le deuxième trimestre 2023.

Le Motorola Moto G Power 2023 - Un modèle à prix réduit

Motorola va continuer son come-back sur le marché des smartphones en sortant un nouveau modèle, le Motorola Moto G Power 2023. Ce smartphone sera doté du très bon processeur Snapdragon 778 et de 6 Go de RAM avec un écran de 6.5" et un bloc photo de 50 MP + 2 MP. L’avantage de ce nouveau Motorola est son prix qui devrait avoisiner les 400 euros. Si le prix de ce smartphone est réduit, ce n’est pas le cas de ses compétences qui sont au rendez-vous. Il est annoncé pour le 25 mars 2023.