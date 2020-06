Ubisoft Heroes : une nouvelle gamme de figurines chibi avec des personnages cultes

Parce qu'il n'y a pas que les figurines Funko Pop! dans la vie, Ubisoft veut aussi se lancer sur le marché avec sa propre gamme. Elle s'appelle Ubisoft Heroes et sera bien évidemment dédiée aux personnages cultes des franchises tout aussi célèbres de l'éditeur. Si vous aviez aimé la Collection Six consacrée aux agents de Rainbow Six Siege, vous devriez apprécier la démarche.

Il y a pour le moment quatre figurines et une variante de prévues pour le 27 août 2020, au prix de 15 € l'unité. Elles mesurent tout juste 10 cm, et sont fabriquées avec un mélange de PVC et ABS.

Ezio Auditore, héros d'Assassin's Creed, qui a été fidèlement reproduit avec tous les détails qui ont fait sa légende. De la capuche iconique des Assassins à la lame secrète, tout a été recréé afin de proposer une figurine chibi la plus fidèle possible. Cette dernière sera disponible en version standard ou en version Vision d'Aigle en exclusivité sur l'Ubisoft Store.

Vaas Montenegro, le méchant le plus dangereux et le plus instable de Far Cry 3 est revenu à la vie. Assis dans une position décontractée, pistolet à la main, couvert de cicatrices, de tatouages, piercings et d'anneaux noirs, ce Vaas a l'air vraiment... très très méchant.

Nomad, leader d'une escouade de Ghosts et héros de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, fait également partie de l'aventure. Avec son charisme et son regard perçant, le lieutenant-colonel de la célèbre Unité de Forces Spéciales américaine est une chibi incontournable.

Enfin, les Lapins Crétins et Sam Fisher ont décidé de fusionner en une figurine chibi exclusive. Quand la folie d'un Lapin Crétin rencontre le sérieux d'un Sam Fisher, cela ne peut faire que des étincelles. Notre Lapin Crétin s'est déguisé comme le célèbre agent de la CIA à l'exception de son pistolet qu'il a remplacé par... une brosse de toilettes.

Tout ce beau petit monde peut être précommandé sur l'Ubisoft Store dès maintenant, et devrait sûrement trouver une place dans le rayon des produits dérivés de Micromania Zing et consorts à leur sortie.