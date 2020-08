Ubisoft Heroes : une deuxième vague de figurines d'ores et déjà annoncée avec Eivor d'Assassin's Creed Valhalla

En juin dernier, Ubisoft dévoilait une nouvelle gamme de petites figurines de 10 cm en moyenne à l'effigie des personnages de ses licences, nommée tout simplement Ubisoft Heroes. La date de sortie de cette première vague, c'était ce jeudi 27 août. L'éditeur ne perd pas de temps et compte bien continuer à vider le compte en banque de ses fans en dévoilant une Series 2 à l'aide d'une petite vidéo bien amusante.

Au programme, nous avons donc évidemment Assassin's Creed avec le prochain épisode Valhalla et son personnage principal Eivor, décliné avec son apparence d'homme et de femme, Watch Dogs Legion représenté par un certain King of Hearts, dont une version Ded Coronet est exclusive à l'Ubisoft Store, et Panda de Just Dance.

Eivor (homme) - Eivor est un chef de clan viking dévoué et sûr de lui, qui ne craint pas de mourir pour son peuple. Malgré l'amour qu'il porte à son clan, c'est un loup solitaire. Poussé par son rêve de prouver sa valeur, il préfère faire les choses lui-même et assumer tous les risques. Eivor n'est pas qu'un guerrier redoutable, il est également rusé et doué pour la stratégie, comme en témoignent certaines de ses alliances.

Eivor (femme) - Eivor est une cheffe de clan viking dévouée et assurée, qui ne craint pas de mourir pour son peuple. Malgré l'amour qu'elle porte à son clan, c'est une louve solitaire. Poussée par son rêve de prouver sa valeur, elle préfère faire les choses elle-même et assumer tous les risques. Eivor n'est pas qu'une guerrière redoutable, elle est également rusée et douée pour la stratégie, comme en témoignent certaines de ses alliances.

Panda - Les danses du Panda ont endiablé les 7 dernières éditions de Just Dance. Il est apparu pour la première fois dans la chanson Timber de Pitbull ft. Ke$ha dans Just Dance 2014. Depuis, il a mené la danse en tant que Coach sur des chansons comme I Gotta Feeling des Black Eyed Peas et, plus récemment, Con Calma de Daddy Yankee Ft. Snow.

King of Hearts - Modélisé d'après le véritable crâne du roi Richard III, retrouvé il y a plusieurs années, ce type de masque est généralement assemblé grâce à un système de fils. Les recrues DedSec les peignent avec des couleurs métalliques traditionnelles, d'autres y ajoutent des LED, et parfois même des systèmes holographiques assez impressionnants pour représenter la couronne. Pourtant, il ne peut y avoir qu'un seul Roi de cœur. Le Roi de cœur est honnête, compatissant, et son amour pour Londres est sans commune mesure : il est là pour réprimer l'oppression sous toutes ses formes, et avec panache !

Ded Coronet - Modélisé d'après le véritable crâne du roi Richard III, retrouvé il y a plusieurs années, ce type de masque est généralement assemblé grâce à un système de fils. La Résistance y a ajouté des éléments de style emblématiques de DedSec : ainsi, des lignes lumineuses de LED colorées et des pixels animés encerclent la couronne. Enfilez votre masque DedSec, montrez votre appartenance à la Résistance, et battez-vous pour sauver Londres. Bienvenue dans la Résistance !

Leur date de sortie est fixée au 27 octobre pour un prix de 15,00 €, pile à temps avant la sortie des différents jeux d'où ils proviennent. Des visuels sont à retrouver dans notre galerie en page suivante.