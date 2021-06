Ubisoft Heroes : une troisième vague de figurines dévoilée avec Antón, Aiden et Shao Jun !

Vous souvenez-vous de la gamme de petites figurines Ubisoft Heroes ? Cela va bientôt faire un an que la première vague a été annoncée, tandis que la deuxième avait été révélée fin août 2020, et c'est en parallèle de l'Ubisoft Forward que la boutique en ligne de l'éditeur a ouvert les précommandes pour une Series 3 attendue dès le 23 septembre 2021 au prix de 15,00 € l'unité.

Au programme de cette nouvelle fournée de figurines en PVC et ABS mesurant 10 cm, nous retrouvons l'incontournable Shao Jun d'Assassin's Creed, Aiden Pearce du premier Watch_Dogs et qui fera prochainement son retour dans le DLC Bloodline de Legion, un Lapin Crétin se prenant pour Ezio et le dictateur vedette de Far Cry 6, Antón Castillo, qui est cette fois le chanceux décliné en deux exemplaires, dont une version Bronze. Vous pouvez retrouver ci-dessous les descriptions de tous ces personnages, des visuels en page suivante et vous rendre sur l'Ubisoft Store si l'un d'eux vous fait envie.

Aiden Pearce est un hackeur de génie, mais également un ancien voyou, dont le passé criminel a résulté en une violente tragédie familiale. Aiden est capable de contrôler et pirater tout ce qui l'entoure, tout en manipulant les systèmes de la ville pour arrêter les feux de circulation, faire sauter les conduites de gaz, couper le réseau électrique, et bien plus encore.

Antón Castillo est le dictateur sans pitié qui dirige Yara. Joué par l'inimitable Giancarlo Esposito, Antón a accédé au pouvoir en promettant au peuple de rendre à leur nation sa gloire d'antan, et veut imposer sa propre vision du paradis coûte que coûte. Il tient le futur de Yara fermement entre ses mains.

Vous remarquerez au passage que la gamme est désormais affublée de l'appellation « A Ubisoft Collection ». Oui, cela fait suite au « A Ubisoft Original » s'appliquant aux licences possédées par l'éditeur, que nous ne retrouvons donc pas du côté de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope ou Avatar: Frontiers of Pandora par exemple.

Si Far Cry 6 vous intéresse, il est en précommande à partir de 64,99 € sur Amazon.