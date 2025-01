Ubisoft : de nombreux licenciements annoncés en Europe et la fermeture du studio derrière les DJ Hero

Et ça continue... Alors qu'il ne reste que deux mois pour l'actuelle année fiscale d'Ubisoft, avec comme unique sortie de jeu restante celle d'Assassin's Creed Shadows, nous apprenons en ce début de semaine que de nouveaux licenciements vont avoir lieu, avec la fermeture d'un studio au passage. Alors que nous apprenions récemment la prise de mesures pour tenter de remonter la pente, dont la nomination de conseillers et des mesures pour continuer à réduire les coûts, ce sont donc encore une fois les employés qui vont trinquer.

C'est donc Ubisoft Leamington qui va en faire directement les frais puisque le studio anglais anciennement connu sous le nom de FreeStyleGames Limited (de 2002 à 2017) va fermer ses portes. Nous lui devons notamment les deux DJ Hero et Guitar Hero Live, puisqu'entre 2008 et son rachat par l'éditeur français, c'était Activision qui le détenait. Depuis, il servait de studio de soutien et a par exemple participé au développement de The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Nexus VR ou bien Star Wars Outlaws. Selon le compte LinkedIn de l'entreprise, une centaine d'employés y travaillaient jusqu'à présent.

Un message conjoint avec Ubisoft Reflections y a d'ailleurs été posté, car cet autre studio outre-Manche basé à Newcastle va également licencier, mais restera ouvert. Si le conditionnel est employé, ne vous y trompez pas, ce genre d'annonce est rarement voire jamais effectuée publiquement sans que la décision ne soit déjà gravée dans le marbre.

Aujourd'hui, nous avons organisé une réunion pour tous les membres des équipes d'Ubisoft Leamington et d'Ubisoft Reflections afin de les informer des changements importants intervenus dans nos studios britanniques. Dans un secteur de plus en plus complexe, Ubisoft a entrepris de revoir ses opérations mondiales afin de pouvoir offrir les meilleures expériences aux joueurs sur le marché extrêmement concurrentiel d'aujourd'hui. À la suite de ce processus, nous avons annoncé aujourd'hui une proposition visant à réduire la taille de nos équipes à Leamington Spa et Newcastle-Upon-Tyne, parallèlement à la fermeture de notre site de Leamington. Environ 100 postes dans les deux studios pourraient être affectés, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir tous ceux qui quitteront Ubisoft pendant ce processus. Il s'agit d'une annonce difficile à faire, et nous savons que l'industrie est un endroit difficile à vivre en ce moment. Le talent, l'enthousiasme et les compétences de nos équipes britanniques sont sans égal, et nous nous engageons à soutenir ceux qui sont touchés par cette annonce. Si vous pensez pouvoir aider une personne susceptible d'être impactée, veuillez contacter notre directrice des ressources humaines, Lynn Morgans-Griffiths, qui pourra transmettre vos informations à notre équipe de talents.

De plus, sont également impactés Ubisoft Düsseldorf en Allemagne et Ubisoft Stockholm en Suède, pour un total de 185 suppressions de postes. Un représentant de l'éditeur a déclaré la chose suivante auprès de nos confrères de VGC :

Dans le cadre de nos efforts continus pour prioriser les projets et réduire les coûts afin de garantir la stabilité à long terme d'Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées chez Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm et Ubisoft Reflections ainsi que la fermeture définitive du site d'Ubisoft Leamington. Malheureusement, cela devrait avoir un impact sur 185 employés au total. Nous sommes profondément reconnaissants de leur contribution et nous nous engageons à les soutenir tout au long de cette transition.

Cette annonce survient donc moins de deux mois après les fermetures du studio de développement d'Ubisoft San Francisco et d'Ubisoft Osaka, ainsi que la suppression d'emplois du côté d'Ubisoft Sydney.

Les travailleurs français de la société auront donc une raison de plus de descendre dans la rue le 13 février, car rien ne dit que l'hécatombe va s'arrêter là...

Lire aussi : RUMEUR sur Assassin's Creed Mirage : un futur DLC financé par un État étranger, soulevant quelques questions