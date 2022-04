Ubisoft : Patrick Plourde quitte le studio après 19 ans

Patrick Plourde n'est peut-être pas un nom connu de tous, et pourtant, il a occupé des postes créatifs importants sur des jeux comme Rainbow Six Vegas, Assassin's Creed, Far Cry 3, Watch_Dogs 2 ou encore Child of Light. Après avoir passé 19 ans chez Ubisoft, il vient d'annoncer son départ, sur son compte LinkedIn.

Officiellement, Patrick Plourde veut devenir un consultant créatif indépendant, et Ubisoft n'exclut pas de faire appel à lui à l'avenir si ses directeurs créatifs demandent son soutien. Patrick Plourde était depuis peu membre de l'équipe éditoriale d'Ubisoft, suite à une restructuration en interne après les échecs de The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint. Cependant, comme le précise Stephen Totilo, journaliste d'Axios, le nom de Patrick Plourde était plusieurs fois mentionné par le collectif A Better Ubisoft, évoquant « de multiples rapports d'inconduite ». Un point qui n'a en rien motivé son départ, d'après l'intéressé.

Patrick Plourde aura donc marqué l'histoire d'Ubisoft pendant de longues années, retenons surtout qu'il a réalisé Far Cry 3, vendu 17,99 € sur Gamesplanet.