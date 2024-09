Undead Citadel : un accès gratuit à la démo du jeu qui nous plonge dans un monde médiéval dévasté

L'éditeur Dark Curry est derrière Undead Citadel, un jeu vidéo exclusivement conçu pour la réalité virtuelle (VR), qui fait la part belle aux combats médiévaux réalistes et à un monde en proie à une invasion de morts-vivants. Avec une sortie prévue pour l'automne 2024, ce titre promet une expérience immersive où chaque coup, chaque mouvement est dicté par un système de combat entièrement basé sur la physique.

Une Expérience de Combat Unique



Le cœur de Undead Citadel réside dans son moteur de combat basé sur la physique, offrant aux joueurs un ressenti ultra-réaliste lorsqu'ils tranchent, poignardent ou frappent leurs ennemis. Qu'il s'agisse de couper des membres ou de bloquer des coups d'épée avec un bouclier, chaque interaction est annoncée comme fluide et fidèle aux lois de la physique. Plus de 60 armes de mêlée sont disponibles, incluant épées, haches, masses, ainsi que des options à deux mains. Le jeu propose également des combats à distance grâce à des arcs, des flèches et des explosifs, permettant aux joueurs d’adapter leur style de jeu.

Un Univers Visuel Époustouflant



Undead Citadel se distingue également par des graphismes qui semblent vraiment soignés. Les environnements, intérieurs comme extérieurs, sont conçus pour refléter un monde sombre et apocalyptique, où les cieux tourmentés et les paysages désolés renforcent l'immersion des joueurs. Le jeu comprend 10 niveaux à explorer, chacun peuplé de créatures morte vivantes et de puzzles à résoudre, intégrant un système d’éclairage en temps réel et une variété de conditions météorologiques évolutives.

Modes de Jeu Diversifiés



Le jeu propose plusieurs modes de jeu pour répondre aux attentes des amateurs de VR :

Mode Histoire : Les joueurs incarnent Sir Anvil Capheus, un mercenaire qui découvre une immense citadelle au cœur d’une tempête. Armé d'armes trouvées en chemin, il devra affronter des hordes de créatures non-mortes pour espérer survivre ;

Mode Horde : Les joueurs doivent tenir tête à des vagues infinies d’ennemis dans trois arènes différentes ;

Armurerie : Ce mode permet aux joueurs de tester les armes qu’ils ont débloquées dans les autres modes contre des ennemis générés.





Un Jeu VR Immersif et Accessible





Avec des commandes en réalité virtuelle adaptées aux déplacements libres, les joueurs peuvent choisir de jouer debout ou assis, et configurer les options de mouvement selon leur préférence. Le titre s’adresse à un public international, étant traduit en plusieurs langues, dont le français, l’anglais, et le japonais.

Undead Citadel s'annonce comme un challenger au poste d'incontournable pour les amateurs de VR et de combats médiévaux réalistes, alliant immersion, action et une attention minutieuse aux détails physiques dans un univers ravagé par des forces surnaturelles. Le jeu sera disponible sur Meta Quest, Steam et PSVR2. En attendant, si vous voulez le tester sur Meta Quest 3, allez sur le site officiel, cliquez sur « Try it now », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez un lien pour accéder à la version béta.