La VR et la XR seront à l'honneur au Festival du Film d'Animation d'Annecy

Dans quelques jours aura lieu le Festival du Film d'Animation d'Annecy, en Haute-Savoie donc, et la réalité virtuelle ainsi que la Cross Reality (XR) seront à l'honneur avec la présence de neuf films réalisés en VR présentés au public à l'occasion du festival. Il y en aura pour tous les goûts et d'autres activités en lien avec la réalité virtuelle seront proposées.

Ces neuf films en VR en compétition pour le Festival du Film d'Animation d'Annecy en 2021 sont donc :

4 Feet High VR ;

Biolum ;

Dislokacije ;

Madrid Noir ;

Paper Birds ;

Recording Entropia ;

Replacements (Penggantian) ;

Strands of Mind ;

The Hangman at Home.

En plus de cela, deux films en réalité virtuelle seront à découvrir dans les Work in Progress, à savoir Ascenders et Immersion, nature augmentée. Mais ce n'est pas tout, le jeudi 17 juin aura lieu une keynote « Être submergé par l'écran : l'émotion, la créativité et les technologies VR » avec un aperçu du court-métrage Evolver – Prologue produit par Terrence Malick et réalisé par Marshmallow Laser Feast. Une conférence qui mettra en avant le potentiel créatif de la réalité virtuelle et ses possibilités. Vous l'aurez compris, la VR sera à l'honneur à Annecy la semaine prochaine, tous les détails de la programmation sont à retrouver sur le site officiel du Festival du Film d'Animation, et certains contenus pourront directement être suivis en ligne.