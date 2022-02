Wands Alliances : des affrontements magiques en roomscale à 3 contre 3 à venir sur Meta Quest 2 !

Annoncé sur Meta Quest 2 pour 2022 sans plus de précisions, Wands Alliances, le prochain titre de Cortopia Studios et Beyond Frames, entend bien porter les affrontements magiques à un tout autre niveau. Malgré un trailer avare en informations, nous apprenons que les duels du premier opus sorti en 2016 laisseront place à des batailles en équipes de trois contre trois, de quoi apporter une toute nouvelle dimension tactique aux combats qui gagneront encore en dynamisme et en spectacle.

Afin de survivre face à un déluge certain d'effets magiques et pyrotechniques en tout genre, coordonner le choix de ses sorts avec ses coéquipiers, établir des stratégies et bien choisir son espace de jeu ou ses couvertures se révélera donc nécessaire pour vaincre ses adversaires. Le roomscale déjà mis à contribution dans la franchise originale pour esquiver physiquement les sorts de la même manière que Blaston, devrait par la même occasion s'annoncer encore plus sportif. Attendez-vous également à un changement de décor dans Wands Alliances, car vos prochaines batailles auront pour toile de fond un Londres de l'époque victorienne.

Sur ce, à vos baguettes ! Et comme dirait un célèbre sorcier : Flipendo ! À moins que ce ne soit Incendio ?



