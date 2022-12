TGA 2022 : Crash Team Rumble, le Bandicoot et ses camarades se mettent aux affrontements en équipes et en ligne

Cela avait été teasé cet automne et les fuites datant de bien avant cela le laissaient déjà entendre, un nouveau jeu Crash Bandicoot est en développement et vient d'être officialisé à l'occasion des Game Awards avec une première bande-annonce présentant son concept, qui s'éloignera de tout ce qui a déjà été fait auparavant avec la licence. Place à Crash Team Rumble !

Nous participerons donc à des affrontements en arène au sein d'une équipe de 4 joueurs dans ce titre multijoueur signé Toys for Bob, qui sera donc jouable en ligne avec un support cross-platform. Parmi les personnages jouables, nous retrouverons évidemment Crash, mais aussi Dingodile, Neo Cortex, Tawna ou encore Coco, chacun disposant de ses propres pouvoirs et style de jeu. Le but des parties sera de mettre en banque des fruits Wumpas, tout en défendant notre propre zone, ce qui devrait donner lieu à des matchs tactiques.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle approche du multijoueur dans l'univers Crash avec Crash Team Rumble », a déclaré Paul Yan, co-directeur du studio Toys for Bob. « Crash Team Rumble a quelque chose pour tout le monde - une prise en main facile pour ceux qui veulent juste se lancer, tout en offrant aux joueurs expérimentés la possibilité d'exploiter et de maîtriser les capacités uniques de leur héros. »

Crash Team Rumble sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, sans plus de précision. Si vous préférez les courses, Crash Team Racing est lui toujours vendu sur Amazon.