Super Mario RPG : les affrontements au tour par tour au cœur d'une nouvelle bande-annonce

Nintendo et Mario sont indissociables, et son univers se décline à toutes les sauces. Les jeux le mettant en scène ne manquent pas et nous en comptons deux à paraître en cette fin d'année 2023. Nous avons d'un côté le délirant Super Mario Bros. Wonder pour les amateurs de plateforme et de l'autre le remake de Super Mario RPG. Cet excellent jeu de rôle développé à l'époque par Squaresoft sous le nom complet Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars a posé les bases pour les séries Paper Mario et Mario & Luigi. C'est donc avec une certaine excitation que nous attendons son retour sur Switch dans une version modernisée, qui avait été annoncée en juin dernier. Le Nintendo Direct du jour nous a évidemment rappelé sa sortie en fin d'année au détour d'une nouvelle bande-annonce.

Celle-ci nous introduit le gameplay en combat avec des Actions coordonnées pour causer davantage de dégâts aux ennemis et des Actions en trio avec les membres de notre équipe. En plus de ça, une fois le jeu terminé, il sera cette fois possible de réaffronter les boss.

La date de sortie de Super Mario RPG est fixée au 17 novembre sur Switch et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.