Super Mario RPG : son directeur veut faire une suite, son testament

Dans les années 90, deux genres de jeux vidéo cartonnaient : les jeux de plateforme à la Mario et les jeux de rôle de Square et Enix. Chihiro Fujioka est le réalisateur de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, un jeu de rôle avec Mario et ses amis développé par Square et édité par Nintendo, la rencontre entre deux univers qui aura marqué de nombreux joueurs.

Depuis, Chihiro Fujioka a travaillé sur les Mario & Luigi sur Game Boy Advance et Nintendo DS, et à 62 ans, il pense évidemment à la retraite. Mais il aimerait développer son testament, une œuvre ultime : une suite à Super Mario RPG, comme il l'a déclaré à MinnMax :

J'aimerais absolument en faire une. Au cours de ma carrière, j'ai été impliqué dans de nombreux jeux et j'aimerais vraiment que mon dernier soit un autre jeu Mario RPG si possible. Je pense que les Mario & Luigi sont cools, mais j'aimerais revenir en arrière et créer un jeu de rôle Mario où vous ne contrôlez que Mario.

Chihiro Fujioka laisse même entendre qu'il aurait déjà une idée du scénario de cette suite. Reste désormais à savoir si Nintendo et Square Enix seraient prêts à retravailler main dans la main pour créer ce titre, qui a de quoi laisser rêveurs les fans. Sorti sur SNES à l'époque, Super Mario RPG a été ajouté à la Console virtuelle des Wii et Wii U mais appartient désormais au passé. Vous pouvez retrouver Mario & Luigi: Voyage Au Centre De Bowser + L'épopée De Bowser Jr. à 39,99 € sur Amazon.