Sword Art Online: Alicization Lycoris, des affrontements en coop dans un nouveau trailer et une multitude de clips dédiés aux personnages

Le retour en force de Sword Art Online est proche, que ce soit avec la reprise imminente de l'anime amenant la conclusion de l'arc Alicization ou côté jeu vidéo, ce qui nous intéresse à présent avec Sword Art Online: Alicization Lycoris. Le titre de Bandai Namco est en effet attendu la semaine prochaine sur consoles et PC, alors rien de tel qu'une petite bande-annonce pour nous le rappeler.

Cette fois, c'est la composante multijoueur en coopération qui est à l'honneur, avec des affrontements face à tout un tas de créatures par une équipe de 4 joueurs accompagnée par tout autant de personnages contrôlés par l'IA. Pour venir à bout des dangers de l'Underworld, nous pourrons compter sur nos techniques à l'épée et tout un panel d'attaques dévastatrices pouvant se combiner lors d'assauts en équipe pour encore plus de dégâts. Plus intéressant et inédit, un aperçu de l'agencement de l'arbre des compétences est donné, légère réminiscence d'un certain sphérier d'une autre licence...

Par ailleurs, le compte Twitter officiel a continué de partager de courts passages avec les différents personnages qui pourront rejoindre nos rangs. Après Sinon, Leafa, Lisbeth et Silica, apparues également dans le précédent trailer, c'est Asuna qui venue terminer cette série. D'autres clips ont depuis pris le relais, avec quelques scènes inédites et un aperçu de différents costumes.

Enfin, c'est actuellement un compte à rebours qui a lieu, avec encore et toujours les personnages principaux au centre de l'action.

Encore un peu de patience si vous avez hâte d'arpenter l'Underworld, la date de sortie de Sword Art Online: Alicization Lycoris est fixée au 10 juillet sur PS4, Xbox One et PC. Vous pouvez toujours le précommander chez Amazon à 57,49 € ou à la Fnac au prix de 59,99 € avec 10 € ajoutés sur votre compte de fidélité.