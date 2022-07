MAJ2 Sword Art Online: Alicization Lycoris annoncé et daté sur Switch, le DLC Blooming of Matricaria disponible

En novembre dernier, Bandai Namco sortait Blooming of Forget-me-not (Myosotis en japonais), un DLC payant pour Sword Art Online: Alicization Lycoris qui faisait suite aux différents ajouts gratuits des contenus Ancient Apostles et qui est également inclus dans un onéreux Premium Pass. Le jeu de rôle prenant place dans l'Underworld était alors uniquement disponible sur PS4, Xbox One et PC, lui qui avait souffert de soucis techniques à son lancement à l'été 2020. Et pourtant, l'éditeur a annoncé ce week-end qu'il va paraître sur Nintendo Switch, espérons que le framerate tiendra la route.

Une bande-annonce assez classique nous rappelle le contexte de ce jeu dont une partie des évènements retrace l'anime Sword Art Online: Alicization avec le combat contre l'Administrateur, mais qui propose ensuite une trame inédite divergeant de de SAO: Alicization - War of Underworld. Les quatre mises à jour gratuites Ancient Apostles seront également incluses de base, mais pas Blooming of Forget-me-not... qui devrait sortir plus tard, de même que d'autres ajouts gratuits ou payants.

Les joueurs retrouveront Kirito dans un monde virtuel mystérieux, mais familier, « l'Underworld », où les IA avancées pourraient être confondues avec des humains. Alors que les joueurs pourront incarner Kirito, ils revivront des scènes palpitantes de la série à travers des combats intenses. Les personnages préférés des fans croiseront le chemin du joueur, y compris Eugeo, Alice, Administrator et bien d'autres.

Sword Art Online: Fatal Bullet avait connu un destin identique et dispose d'une démo sur l'eShop, à voir s'il en sera de même avec Sword Art Online: Alicization Lycoris. Pour le moment aucune date de sortie n'a été communiquée.

Mais ce n'est pas tout, car récemment, c'est le 2e DLC intitulé Blooming of Matricaria qui a été présenté, simplement nommé Matricaria au Japon, là encore en référance à une fleur. Alors que le royaume humain prépare ses forces pour le test final face au Dark Territory, l'Objet divin Refactoring Golem est activé et va mener à la Guerre de cent jours. Il introduire également un personnage inédit baptisé Log (ou Rogu, à voir quel sera le nom dans la version internationale), qui connait apparemment Kirito, Eugeo et Alice depuis l'enfance... Son style de combat lui fait manier une hache et un bouclier, un type d'équipement inédit que nos personnages pourront utiliser pour jouer à la fois un rôle de Tank en rassemblant les ennemis et d'Attaquant en les exterminant avec une puissance basée sur l'aggro réalisé en amont. Il peut aussi effectuer des attaques rapides. Sur le papier, cela semble redoutable. Là encore, aucune date n'a été communiquée. Vous pouvez revoir la présentation en japonais ci-dessous, en plus d'un teaser.

Mise à jour : la date de sortie est désormais connue, Sword Art Online: Alicization Lycoris sortira sur Switch le 30 septembre.

Mise à jour (31/07/22) : le DLC Blooming of Matricaria est paru cette semaine, coûtant tout de même 24,99 €. Une bande-annonce a été diffusée pour l'occasion et vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ce qu'il contient et son synopsis en provenance des boutiques en ligne.

Inclut le contenu suivant :

Nouvelle histoire : 2e DLC d'extension - Matricaria ;

Nouvelles cartes et nouveaux donjons ;

Nouvelles bêtes sacrées ;

Nouvelles armes ;

Un ensemble d'avatars Dot Style représentant Medina, Philia, Premiere, Rain, Seven, Silica, Sinon, Strea et Yuki. Une attaque soudaine des quatre seigneurs, conduits par Round Robin, plonge la Cathédrale centrale dans le plus grand chaos. Kirito et Rogu, qu'il a rencontré pendant les perturbations, se dressent pour s'opposer à eux, déclarant l'utilisation de l'objet divin de destruction massive.

