Sword Art Online: Alicization Lycoris, un premier aperçu du contenu gratuit Ancient Apostles: Reaper of the Woods en vidéo

À l'occasion du Tokyo Game Show 2020 Online, Bandai Namco a dévoilé plus en détail ce qui nous attend en fin d'année et l'an prochain du côté de Sword Art Online: Alicization Lycoris. Ce contenu inédit, en partie gratuit, ajoutera donc quatre épisodes additionnels Ancient Apostles sans frais supplémentaires, mettant en scène Sinon, Tiese, Selka et Silica. Le premier d'entre eux, Reaper of the Woods, a eu droit cette semaine à une vidéo que voici :

Cette dernière, également visible avec des sous-titres français dans le tweet ci-dessous, consiste en un dialogue entre Sinon et Kirito, avec un aperçu de la belle archère utilisant son nouveau Finish Arts à la toute fin. Bon, le résultat est assez particulier, car les modèles 2D sont désormais légèrement animés, donnant certes de la vie à la scène, mais le rendu est quelque peu perturbant pour les yeux. Le duo se rendra ensuite à Wesdarath pour enquêter sur des cas d'agression dans une mystérieuse forêt.

Voici un aperçu du nouveau scenario gratuit "Ancient Apostles : Reaper of the Woods" qui arrivera bientôt dans #SwordArtOnline Alicization Lycoris !

➡ Nouveaux costumes, armes et Finish Arts pour Sinon

➡ Scène 2D live event

➡ Nouveaux boss

➡ Limite de niveau max plus élevée pic.twitter.com/AkKdUPBtZ6 — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) October 9, 2020

Un gros DLC intitulé Myosotis (Blooming of Forget-me-not par chez nous) sera lui payant et inclus dans le Premium Pass. Et après un patch 1.09 fin septembre, c'est une mise à jour 1.10 qui a été diffusée cette semaine, dont le changelog peut être lu en page suivante, corrigeant divers bugs et apportant du changement sur PC au schéma de commandes.

Sword Art Online: Alicization Lycoris est disponible sur PS4, Xbox One et PC, vendu 49,99 € sur Amazon.