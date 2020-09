Sword Art Online: Alicization Lycoris, le DLC payant Myosotis et une série de contenus gratuits dévoilés

Avant même de sortir Sword Art Online: Alicization Lycoris cet été, Bandai Namco avait dévoilé ses plans post-lancement avec d'un côté du contenu gratuit et de l'autre un Premium Pass donnant accès à une histoire en deux parties. Depuis, le jeu a surtout fait parler de lui pour ses soucis techniques et ses multiples patchs, la dernière mise à jour en date étant encore récente. Pour le Tokyo Game Show 2020 Online, l'éditeur a enfin dévoilé ce qui nous attend, et c'est assez prometteur.

Pour commencer, à compter de cet hiver, quatre épisodes additionnels vont être diffusés gratuitement, chacun mettant en scène une héroïne différente, à savoir Sinon, Tiese, Selka et Silica, dans cet ordre. Quant à savoir exactement ce qu'ils raconteront, il faudra patienter pour le savoir, le trailer n'étant pas très explicite à ce sujet. Pour ces contenus, plusieurs écrivains invités ont participé, dont Kana Akatsuki (Violet Evergarden), Matsuri Akaneya (Alice Reloaded) et Gun Snark (Attack on Titan: No Regrets).

Les possesseurs du Premium Pass pourront eux découvrir dans les mois à venir le DLC Myosotis (encore un nom de fleur), qui mettra à minima en scène Eugeo.

Mais ce n'est pas tout, car plusieurs skins pouvant être récupérées dans la boutique ont été montrées, et diverses initiatives pour les anniversaires des personnages auront lieu. Enfin, en 2021, toutes les héroïnes originales des précédents jeux feront leur arrivée dans l'Underworld, avec de nouveaux costumes conçus spécialement pour l'occasion et des épisodes scénarisés les mettant en scène. Parmi elles, nous retrouverons même Eydis Synthesis Ten, introduite avec Alicization Rising Steel.

Sword Art Online: Alicization Lycoris est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One et PC, vendu 49,99 € sur Amazon.