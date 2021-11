Sword Art Online: Alicization Lycoris, le DLC payant Blooming of Forget-me-not lancé en vidéo

Page 3 : Vidéos du DLC Blooming of Forget-me-not et de la collaboration Tales of Arise

Page 1 : Bande-annonce et détails du DLC Blooming of Forget-me-not

Depuis la dernière fois que nous avons évoqué Sword Art Online: Alicization Lycoris dans nos colonnes, il s'en est passé des choses in-game tout au long de cette année 2021. Ainsi, les quatre épisodes additionnels gratuits Ancient Apostles sont sortis tour à tour avec les versions 1.2 à 1.5 du jeu, Reaper of the Woods mettant en scène Sinon, The Knight of Contradictions centrant son action sur Tiese, l'apprentie d'Eugeo, The Bruised King faisant la part belle à la sœur d'Alice, Selka, tandis que The Blue Eyed Demon nous proposait une aventure aux côtés de Silica. À chaque fois, le niveau maximum a été relevé, des ajustements de gameplay ont eu lieu et des éléments cosmétiques inédits ont été introduits via le CUBE Vol.2. Désormais, place au premier DLC payant, Blooming of Forget-me-not, ou Myosotis de son nom japonais.

Pour y accéder, vous devrez débourser 24,99 € ou acheter le Premium Pass à 44,99 €, qui permettra aussi d'accéder au deuxième DLC, en plus de divers bonus, et avoir achevé le scénario principal. Voici la description qui en est faite sur les boutiques en ligne :

Kirito, Alice, Eugeo et Medina se sont battus pour la paix dans le monde des hommes et ont mis fin au règne de l'Administrateur. Pour éviter de perdre quelqu'un de précieux... Pour devenir un épéiste plus puissant... Kirito se lance avec Eugeo à la recherche d'un nouvel objet divin. Inclut le contenu suivant : Nouvelle histoire : extension majeure (DLC 1) - Blooming of Forget-me-not ;

Nouvelles cartes et donjons ;

Nouvelles bêtes sacrées ;

Nouvelles armes et tenues ;

Un thème original Dot Style ;

Un ensemble d'avatars Dot Style représentant Alice, Asuna, Zeliska, Eugeo, Itsuki, Kirito, Kureha, Leafa et Lisbeth.

Un live en japonais a récemment présenté les nouveautés, à regarder ci-dessous si vous souhaitez voir un peu plus en détail ce qui vous attend. Entre présentation des nouvelles régions, de certains boss et de divers éléments cosmétiques dont ceux du CUBE Vol.3 ajouté avec la dernière mise à jour, il y a de quoi faire.

Plusieurs vidéos peuvent être visionnées en pages suivantes, revenant sur les précédents contenus évoqués plus haut et divers aperçus de ces nouveautés, certains passages pouvant être considérés comme du spoiler avec des scènes in-game du DLC.

Si Sword Art Online: Alicization Lycoris vous fait de l'œil, Amazon le propose au prix de 39,95 € sur PS4 et 38,98 € sur Xbox One. Notez également que la collaboration avec Tales of Arise est réciproque, avec des costumes d'Alphen et Shionne pour Kirito et Asuna disponibles gratuitement. Enfin, pour promouvoir le long-métrage d'animation Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, c'est la tenue de Mito qui peut être équipée à notre avatar (féminin seulement) et Asuna, avec sa coupe de cheveux.

