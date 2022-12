Warhammer 40,000 : Henry Cavill (ex-Superman) et Amazon sur une série live

Ces dernières semaines ont été rocambolesques pour Henry Cavill. L'acteur a annoncé mettre de côté son rôle de Geralt de Riv dans la série The Witcher de Netflix, laissant sa place à Liam Hemsworth pour se concentrer sur le retour de Superman au cinéma. Le DCU est maintenant chapeauté par James Gunn et Peter Safran.

Malheureusement pour Cavill, les deux hommes ont changé leurs plans pour le retour de l'Homme d'acier, le prochain film Superman se focalisera sur une version plus jeune du super-héros à la cape rouge, mettant automatique de côté l'acteur anglais de 39 ans. Mais Henry Cavill n'est pas du genre à se laisser abattre. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Amazon Studios serait en négociation avec Games Workshop afin d'adapter la franchise Warhammer 40,000 en série live, avec Henry Cavill dans le rôle-titre. Les discussions sont en cours, aucun scénariste ni showrunner n'a été annoncé, mais Vertigo Entertainment devrait participer à la production.

Une information qui a de quoi ravir les fans de Warhammer 40,000. Henry Cavill est connu pour être un passionné de ces univers créés par Games Workshop, tout comme de celui de The Witcher. L'une des raisons de son départ de la série Netflix était d'ailleurs liée aux divergences entre l'acteur et les scénaristes, qui prennent pas mal de libertés. Et absolument tout le monde rêve de voir Henry Cavill en armure de Space Marine.

Pour le moment, les négociations sont donc en cours, croisons les doigts pour que ce projet alléchant se concrétise rapidement, et s'il prend bien vie, la série devrait être diffusée sur Prime Video, l'abonnement à Amazon Prime coûte pour rappel 69,90 € par an.

