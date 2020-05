Total War: Warhammer II, un personnage en hommage à Henry Cavill intégré au jeu

Même s'il a incarné Superman dans les derniers films DC Comics, Henry Cavill n'a jamais été autant une icône de la pop culture que depuis qu'il est Geralt de Riv dans la série The Witcher. L'acteur est d'ailleurs très intéressé par le milieu geek, lui qui a déjà confessé son amour pour les figurines Warhammer et Total War: Warhammer II.



The Creative Assembly a visiblement beaucoup apprécié les propos du comédien, et lui rend un bel hommage dans The Warden and The Paunch, le dernier DLC lancé cette semaine. Les joueurs peuvent en effet croiser un personnage dénommé Cavill, qui possède des compétences comme White Wolf, une référence au surnom de Geralt. Le directeur du développement Richard Aldridge a confirmé qu'il s'agissait d'un easter egg dans les colonnes de PCGamesN.

Personnellement, je n'aime rien de plus que donner vie au monde de Warhammer, et comme beaucoup de nos fans, c'est un plaisir de jouer avec un nouveau personnage ou de peindre une de mes figurines à la maison. Donc, quand j'ai vu qu'un certain M. Cavill a mentionné qu'il n'aimait rien de plus que de lancer Total War: Warhammer ou peindre des figurines pendant son temps libre, j'ai pensé que ce serait amusant de l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le jeu, comme nous l'avons fait avec un certain nombre de développeurs par le passé. Vous pouvez même me retrouver.

Avec The Warden & The Paunch, cela semblait être un bon moment pour inclure Henry, et quoi de mieux que d'avoir un puissant Loremaster de Hoeth à vos côtés avec quelques traits spéciaux pour vous aider lors du démarrage d'une campagne en tant qu'Eltharion.