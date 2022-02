Gamesplanet : Total War: Warhammer III disponible en pré-téléchargement et d'autres jeux en promotions

Demain sera lancé Total War: Warhammer III, nouveau jeu de stratégie de SEGA et Creative Assembly. Le titre est disponible en précommande depuis un moment chez Gamesplanet à 50,99 € (-10 %), mais les clés viennent d'être distribuées et le pré-téléchargement a débuté. Une occasion à saisir si vous avez une petite connexion, le titre pèse 112 Go !

Gamesplanet rappelle que les précommandes permettent d'obtenir gratuitement le DLC Royaume des Ogres, lui aussi déjà livré. Le revendeur en profite pour brader d'autres titres, les voici :

