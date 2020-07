INSOLITE : Henry Cavill monte son PC de manière beaucoup trop sensuelle

Henry Cavill est un acteur de renom, bien connu pour avoir incarné Superman au cinéma, puis Geralt de Riv dans la série Netflix. Visiblement, l'Anglais aime pousser à la salle, il faut bien rester en forme, mais Henry Cavill est également un vrai geek, passant beaucoup de temps sur The Witcher évidemment, mais également sur Total War: Warhammer II, qui lui a rendu un bel hommage récemment.

Alors bien évidemment, pour jouer sur PC, il faut de temps en temps changer de machine, Henry Cavill a donc acheté tout un tas de composants et il s'est amusé à filmer le montage de son nouvel ordinateur, puis à partager tout cela sur Instagram, avec le célèbre tube You're the First, The Last, My Everything de Barry White. Ce qui donne une vidéo extrêmement sensuelle, l'acteur s'en amuse d'ailleurs en brandissant un tournevis ou en enlevant de manière presque érotique la pâte thermique après avoir dû remettre son watercooling à l'endroit. Eh oui, même lui rencontre des galères au montage, l'acteur passe d'ailleurs pas mal de temps à déchiffrer le manuel.

Boîtier Corsair, écran et carte mère ASUS ROG, carte graphique NVIDIA 2080 Ti (vendue 1 386 € sur Amazon.fr quand même), processeur AMD Ryzen, clavier Razer Huntsman Elite, watercooling NZXT Karken, Henry Cavill se met bien pour jouer pendant de longues nuits, peut-être en vue de Cyberpunk 2077 ou Total War Saga: Troy ?