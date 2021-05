INSOLITE sur le ROG Strix Nyjah Huston Special Edition : un PC portable gaming créé pour un skater professionnel !

Nyjah Huston est un skateur professionnel américain né en Californie, qui a un palmarès impressionnant. Il a commencé ce sport à cinq ans et s'est rapidement fait un nom dans le milieu. Il a été six fois champion du monde et a remporté 19 médailles, dont treize en or, aux X Games depuis 2009. Il devrait faire ses débuts olympiques à Tokyo cette année.

Pour créer un PC portable pour Nyjah Huston, Asus s'est inspiré de sa gamme dédiée au gamers - ou joueurs exigeants -, ROG Strix SCAR. Ces ordinateurs portables intègrent tous des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé, un taux de réponse très bas, des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series, des processeurs mobiles AMD Ryzen 5000-Series, une technologie de refroidissement avancée incluant l’utilisation d’une pâte thermique en métal liquide et un clavier opto-mécanique ultra-réactif. Nous avons d'ailleurs testé le ROG Strix Scar 17 qui nous a fait forte impression et dont vous pouvez lire le test ci pour en savoir plus.

Nyjah Huston : « ASUS conçoit d'excellents ordinateurs portables, je suis ravi de travailler avec eux. J'ai un tas d'amis qui font de l’eSport et ils m'ont tous dit qu'ASUS est la meilleure marque donc je n’ai pas hésité une seconde avant de m'associer à ROG ».

L'expérience avec le ROG Strix Nyjah Huston Special Edition commence avec l'ouverture de la boîte qui peut servir de skatepark miniature pour les deux fingerboards (skate de doigt) inclus. Sur le couvercle, le logo de Nyjah Huston est en relief et présente une finition texturée. De plus, le nom du champion est écrit en gros sur sa tranche, tandis qu'une décoration réactive aux ultra-violets - et donc invisible à l'œil nu - est présente sur le dessus. Le message « For Those Who Dare x ‘Til Death », la devise du skateur qui exprime « son désir de braver les obstacles et de continuer à faire du skateboard aussi longtemps que possible », y est inscrit.



La boîte avec et sans éclairage ultraviolet

Le ROG Strix Nyjah Huston Special Edition se veut refléter l'univers du skateur, c'est-à-dire la ville et son architecture bétonnée, mais aussi ce qui le touche de plus près comme les potentiels accidents qui peuvent survenir avec cette pratique sportive. Trois entailles RGB viennent compléter le logo lumineux ROG et, comme pour la boîte, en éclairant le PC avec la lampe à UV fournie, plein de petits détails graphiques apparaissent. Une version en acier inoxydable de l'élément personnalisable Armor Cap avec effet « Mesh » des Strix SCAR, vient décorer le coin arrière gauche de la machine. La pièce de fixation en acier inoxydable remplace l’ancrage initial en caoutchouc afin de faciliter le repositionnement de l’Armor Cap à une seule main. Le support du clavier et le dessous du PC sont dans une matière translucide fumée qui « s’inspire du matériau utilisé pour lire les radiographies et rappelle la visite médicale d’un skateur professionnel qui se serait cassé quelque chose ».

Le clavier opto-mécanique propose des touches avec une police de caractère personnalisée et très stylisée qui se retrouve dans les inscriptions présentes sur le châssis. Les touches du pavé numérique portent « les cicatrices de la pratique du skateboard » et la touche 0 est frappée d'un crâne qui représente « la renaissance ». Les designers ROG ont ajusté le degré de transparence des capuchons de touches pour diffuser un effet de rétroéclairage circulaire sur chacune d’entre elles, tandis que le bouton de verrouillage numérique du pavé tactile a été remplacé par le logo de Nyjah Huston.

Le ROG Strix Nyjah Huston Special Edition est un concept créé exclusivement pour Nyjah Huston (un exemplaire pour lui, un autre pour les archives d'Asus) et ne sera pas disponible dans le commerce. Il en est de même pour les accessoires qui ont été inclus dans la boîte : la souris ROG Strix Impact customisée avec un crâne imprimé sur le dessus, une housse brodée de façon à « évoquer les cicatrices que les skateurs exhibent comme des trophées », la lampe à UV pour révéler les inscriptions secrètes et enfin un tapis de souris en forme de skateboard avec un éclairage RGB sur la tranche.

Pour faire plaisir aux fans, ROG a quand même publié un fond d'écran Nyjah Huston personnalisé et un filtre Instagram spécial, qui sont disponibles dès maintenant sur le site officiel d'Asus. Vous trouverez, à la page suivante, quelques photos de ce PC hors normes.