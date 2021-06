ASUS : ROG dévoile ses PC portables Strix G15 et G17 Advantage Edition

Republic of Gamers, la marque gaming d'ASUS, vient de dévoiler deux nouveaux ordinateurs portables, les ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition, équipés de cartes graphiques AMD Radeon RX 6800M et de processeurs AMD Ryzen 9 5900HX. Les deux modèles embarquent également des fonctionnalités taillées pour le gaming.

Le constructeur a en effet opté pour un composant thermique en métal liquide sur le CPU et le GPU à la place de la pâte thermique classique, sans oublier une chambre à vapeur qui recouvre tous les composants principaux pour améliorer la dissipation de chaleur. Les utilisateurs ont le choix entre deux versions de l'écran, un modèle Full HD à 300 Hz et 3 ms ou un WQHD à 165 Hz, toujours à 3 ms. Dans les deux cas, ils prennent en charge la technologie AMD FreeSync Premium. Côté châssis, ROG a opté pour des références à AMD, avec des éléments du capot personnalisables grâce aux Armor Caps et un éclairage Aura Sync.

Les PC disposent également des technologies SmartShift et Smart Access Memory d'AMD qui améliorent les performances « en transférant dynamiquement la puissance entre le CPU et le GPU » en fonction de l'utilisation. Les machines peuvent embarquer jusqu'à 32 Go de RAM DDR4-3200, un stockage SSD NVMe de 1 To et incluent un emplacement M.2 libre. L'audio est assurée par deux haut-parleurs Smart Amp dotés du Dolby Atmos pour un son Surround virtuel 5.1.2 pour les casques stéréo, et les PC disposent aussi du Two-Way AI Noise Cancelation pour éliminer les bruits de fond en entrée et en sortie. ROG promet une autonomie de 11,4 heures en lecture de vidéos avec les batteries de 90 Wh et propose une recharge rapide en USB-C de 50 % en 33 minutes chrono. Nous retrouvons également des ports HDMI, Ethernet, USB-A et donc USB-C compatible DisplayPort, mais aussi du Wi-Fi 6 (802.11ax) jusqu'à 2,4 Gb/s.

Ces nouveaux ordinateurs d'ASUS n'ont pas encore de date de disponibilité, mais le constructeur annonce que le ROG Strix G15 G513 Advantage Edition sera vendu à partir de 1 999 €, tandis que le ROG Strix G17 G713 Advantage Edition coûtera 2 299 € au minimum. Vous pouvez également retrouver le casque ASUS ROG Delta à 189,99 € sur Amazon.