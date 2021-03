TEST du ASUS ROG Scar 17 : rien ne résiste à sa RTX 3080

Le retour du ROG Scar 17, édition 2021





Avec l'arrivée des nouvelles cartes graphiques RTX Série 30 pour ordinateurs portables, une nouvelle génération de PC pour nomades voit le jour, et ASUS a décidé de frapper fort avec son ROG Scar 17, un ordinateur embarquant donc une RTX 3080 et une configuration globalement haut de gamme, qui impressionne sur le papier.

Car oui, ce ROG Scar 17 (G733QSA-KH063T) dispose d'un processeur AMD Ryzen 9 5900HX à 3,3 GHz, d'une carte graphique RTX 3080 avec 16 Go de VRAM, de 64 Go de mémoire vive et d'un écran Full HD cadencé à 360 Hz. Une fiche technique impressionnante donc, mais une fois la bête allumée, répond-elle aux attentes ? Réponse dans ce test.

Le ROG Scar 17, dans cette édition 2021 avec une RTX 3080, est un peu plus qu'une évolution.

Esthétiquement, ASUS a voulu un peu innover avec son ROG Scar 17, même si le capot reste très classique, avec un noir mat lisse arborant le logo rétroéclairé de la gamme Republic of Gamers, tandis qu'une moitié de la surface est recouverte de petits points noirs brillants, très discrets. Cette dualité des textures se fait surtout sentir à l'ouverture du capot, avec les deux tiers de la surface là encore en noir mat (qui garde les traces de doigts, comme souvent), et un dernier tiers sur la partie droite et haute avec un plastique légèrement transparent laissant apparaître les composants. Comme sur le précédent modèle, le constructeur a casé un liseré de bandes de LED autour de la partie basse du PC, à paramétrer (ou désactiver) dans les options. Comme le revêtement transparent, c'est amusant cinq minutes, mais rapidement, l'utilisateur l'oublie.

Côté connectique, nous retrouvons sur la tranche droite... absolument rien, si ce n'est le petit emplacement pour la Keystone, une petite clé physique de sécurité qui sert à débloquer une partition cachée sur le disque dur. Sur la tranche gauche, nous retrouvons deux ports USB 3.2 et un port Jack 3.5, il faut un adaptateur pour les casques PC traditionnels, et il faut se tourner vers la partie arrière de l'ordinateur pour retrouver un troisième port USB 3.2, un port USB Type-C, les ports HDMI et Ethernet et enfin l'alimentation. C'est classique, c'est adapté à la réalité virtuelle moderne, mais il ne faut pas trop cumuler de périphériques ou accessoires en USB Type-A.

Un clavier opto-mécanique, eh oui





Concernant le clavier, il y a là de la vraie nouveauté, avec un modèle opto-mécanique, plutôt inhabituel sur un PC portable. La sensation de frappe est agréable, les touches offrent un rebond agréable et le clic est bien présent, l'utilisateur peut spammer les commandes comme il l'entend, et le clavier est rétroéclairé, avec des LED indépendantes sous chaque touche et des préréglages dans le logiciel Armoury Crate d'ASUS. Et comme il s'agit ici d'un PC de 17 pouces, il dispose d'un pavé numérique complet, c'est appréciable, même si la disposition de plusieurs touches à des endroits pas très traditionnels perturbe au début. Du côté du pavé tactile, c'est très classique, avec une dalle rectangulaire légèrement déportée sur la gauche (pensée pour les droitiers donc), avec des clics non physiques. Il est suffisamment précis et fluide pour naviguer sur la Toile, mais pour jouer, il faut évidemment une souris.

Encore une fois, ASUS donne dans la surenchère avec l'écran de ce ROG Scar 17. Comme déjà indiqué, il s'agit d'un modèle 17,3'' en Full HD (1920x1080), avec une dalle IPS anti-reflet avec la technologie Adaptive-Sync et l'ensemble est cadencé à 360 Hz. Le modèle précédent grimpait à 300 Hz, ce qui était déjà énorme et peu utile, mais ici, le constructeur va très loin, le taux de rafraîchissement à 360 Hz n'est quasiment jamais utilisé, comme nous le verrons avec les jeux vidéo. Mais avant cela, un petit mot sur les haut-parleurs, compatibles Dolby Atmos et qui proposent un son plutôt bien équilibré, pour un PC portable, avec des basses très intenses, qui se font même ressentir sur le châssis de l'ordinateur, sans pour autant dénaturer l'audio. C'est appréciable, mais pour une meilleure immersion, il faut évidemment un casque.

Avec des jeux, c'est mieux





Ce nouveau ASUS ROG Scar 17 est donc taillé pour les jeux vidéo, avec un processeur AMD AMD Ryzen 9 5900HX cadencé à 3,3 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en mode Boost), une carte graphique RTX 3080 avec 16 Go de mémoire vidéo en GDDR6, 64 Go de RAM (2x32 Go) et un SSD de 1 To en M.2 NVMe PCIe, le tout accompagné de Windows 10. Et sans surprise, c'est un monstre de puissance.

Comme vous pouvez le voir, rien n'arrive à mettre à mal ce ROG Scar 17, tous les jeux testés ici ont les réglages au maximum, même Red Dead Redemption II. Seul Cyberpunk 2077 (dans sa version 1.12) a du mal à atteindre les 60 fps avec le RTX et les options à fond, il faut abaisser quelques réglages gourmands pour avoir un meilleur framerate, tout en conservant une excellente qualité visuelle. Cependant, même avec des jeux compétitifs comme Valorant, l'écran à 360 Hz n'est jamais pleinement exploité, un 300 Hz (voire un 240 Hz) aurait amplement suffi.

Enfin, un petit mot sur la chauffe et la portabilité du PC. Étonnement, malgré la grosse configuration embarquée, le ROG Scar 17 ne chauffe pas trop, le clavier reste à une température très acceptable même après plusieurs heures de jeux, et les ventilateurs ne cassent pas les oreilles, contrairement à d'autres modèles pour gamers. Bien évidemment, il se fait entendre, mais le bruit de l'aération se fait totalement oublier avec un casque sur les oreilles, et dès que le jeu est fermé, le PC reprend une ventilation très silencieuse, le rendant polyvalent. D'autant que la batterie tient elle aussi la route, avec plus de cinq heures d'autonomie avec Microsoft Edge ouvert en Wi-Fi, et la luminosité au maximum. Pour un PC gamer, c'est très bon, et il pèse environ 2,7 kg, pratique pour le transport malgré sa taille (logique pour un 17 pouces).

Le ROG Scar 17, dans cette édition 2021 avec une RTX 3080, est donc un peu plus qu'une évolution. Ce modèle nous a encore plus séduits que la version précédente, notamment grâce à son autonomie accrue et ses haut-parleurs bien moins brouillons. La configuration, impressionnante sur le papier, reste à la hauteur des attentes et arrive à faire tourner quasiment tous les jeux au maximum à plus de 60 images par seconde, mais il faut bien reconnaître que l'écran 360 Hz reste très superflu, un gros chiffre sur le papier qu'il est bien difficile d'exploiter.

Les plus Très bonne finition

Une configuration impressionnante

Bonne autonomie et poids léger (pour un PC gamer)

Le clavier opto-mécanique agréable Les moins L'écran à 360 Hz, c'est trop pour être vraiment utile

Les traces de doigts sur le revêtement noir mat, vive les chiffons

Notation Verdict 18 20