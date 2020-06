TEST de l'ASUS ROG Strix Scar 17 : une RTX 2080 Super et un écran 300 Hz dans un portable, c'est possible

ASUS a présenté en début d'année ses ordinateurs, dont le petit ROG Zephyrus G14, un modèle sympathique et vraiment portable. Mais le catalogue du constructeur est varié, il propose des modèles plus imposants à l'instar du ROG Strix Scar 17, qui embarque une configuration très impressionnante.

Eh oui, le ROG Strix Scar 17 d'ASUS dispose d'un processeur Intel Core i9-10980HK (2.4), d'une carte graphique RTX 2080 Super Max-Q avec 8 Go de VRAM, 32 Go de mémoire vive et un SSD M.2 de 2 To, et surtout un écran 17,3" à 300 Hz. Sur le papier, c'est un vrai monstre qui peut rivaliser avec la plupart des tours, mais c'est bien d'un PC portable qu'il s'agit, alors attardons-nous sur l'ensemble de la bête.

Un vrai monstre de puissance.

Visuellement parlant, le ROG Strix Scar 17 reprend le châssis des précédents modèles, comme celui du ROG Strix Scar III, c'est imposant et légèrement agressif, mais le constructeur a ici opté pour un capot noir mat qui garde les traces de doigts, arborant le logo de la gamme avec un effet miroir. Une fois le PC allumé, celui-ci s'illumine, ce qui ne change rien pour l'utilisateur. Une fois le capot ouvert, nous retrouvons un châssis noir mat et très gros, avec les noms ROG et Republic of Gamers inscrits en gris, mais cachés « sous » le clavier. Là encore, tout autour de la partie basse du châssis se cache un bandeau de LED qui illuminent le bureau, l'effet est sympathique, mais pas vraiment utile.

Du côté de la connectique, il y a de quoi faire, avec sur la partie gauche deux ports USB 3.1 Type-A (classique) et un port Jack 3.5 pour y brancher des écouteurs ou un casque, à condition d'avoir un adaptateur. À droite, il n'y a que l'emplacement pour la Key Stone, cette petite puce NFC fournie avec le PC qui permet de cacher des données dans une partition secrète. C'est à l'arrière que nous retrouvons un troisième port USB 3.1 Type-A, un port USB Type-C, une sortie HDMI, un port Ethernet et l'alimentation. C'est suffisant pour une utilisation classique, à condition de n'avoir pas trop de périphériques (casque, souris, disque dur externe) à brancher en USB classique.

Le clavier du ROG Strix Scar 17 est classique, c'est un modèle chiclet standard, avec une frappe silencieuse et un rebond sympathique. Ce modèle 17" a bien la place d'accueillir toutes les touches, aucune ne manque à l'appel et sont positionnées de manière ergonomique, malgré une barre Entrée diminuée de moitié. ASUS propose encore une fois des raccourcis utiles au-dessus de la barre des Fonctions, avec des touches pour régler le volume, mais aussi pour changer le profil (Silencieux, Performances ou Turbo) et accéder rapidement au logiciel Armoury Crate, qui donne accès à un tas de réglages. Le touchpad est lui aussi très classique, avec un pavé suffisamment large pour assurer la navigation sur le PC, et des clics physiques séparés de l'ensemble.

ASUS a donc frappé fort avec l'écran du ROG Strix Scar 17, un modèle 17,3" qui dispose de fines bordures, remplissant une très grande partie de la dalle. Mais surtout, il s'agit là d'un écran avec un taux de rafraîchissement à 300 Hz, ce qui est énorme, et pas forcément utile, car nous devons compter sur une latence de 3 ms. Alors oui, c'est agréable lors du défilement de pages, mais en jeu, atteindre les 300 fps n'est pas forcément aisé, il aurait peut-être fallu opter pour un taux à 240 Hz et une latence moindre, ce qui convient déjà très bien aux joueurs professionnels. Les couleurs sont quant à elles agréables, vives sans être agressives, le contraste est maîtrisé et même si le bleu se fait un peu sentir par moment, il n'y a rien de bien gênant. Du côté des haut-parleurs, le constat est un peu plus mitigé, le son est puissant, mais manque clairement de spatialisation et d'équilibre, avec des basses très grossières qui donnent un son global assez brouillon. Mettez un casque.

Passons maintenant à la partie la plus importance d'un PC gaming, ses performances en jeu. Le ROG Strix Scar 17 embarque pour rappel un processeur Intel Core i9-10980HK cadencé à 2,4 GHz (5,3 GHz au maximum), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q avec 8 Go de mémoire vidéo, 32 Go de RAM et un SSD M.2 de 2 To où sont installés Windows 10 et les jeux.

Comme vous pouvez le voir, le PC portable atteint facilement les 60 images par secondes dans tous les jeux avec les graphismes au maximum, et il sait aller bien au-delà dans les titres qui demandent un haut framerate, à l'instar de Valorant qui culmine à 205 fps en moyenne. Et bien évidemment, le ROG Strix Scar 17 est parfaitement adapté pour la réalité virtuelle. Cependant, tout cela ne se fait pas sans une chauffe très rapide des composants, cela ne se ressent pas trop sur la surface du clavier, mais au niveau des aérations, où les ventilateurs propulsent un air chaud après quelques minutes, avec un bruit particulièrement prononcé.

Avant de conclure, attardons-nous sur le côté portable du ROG Strix Scar 17, qui n'est évidemment pas le compagnon à transporter tout le temps dans un sac à dos. Assez encombrant, le PC dispose d'une alimentation elle aussi assez grosse, mais le tout tient dans un gros sac. Il ne faudra cependant pas s'éloigner d'une prise trop longtemps, car si l'ordinateur peut tenir plus de 8h, c'est sans lancer aucun programme. Avec Opera en étant sur YouTube, l'autonomie descend à environ 4h, ce qui n'est finalement pas si mal pour une si grosse bête.

Le ROG Strix Scar 17 d'ASUS est donc un vrai monstre de puissance, qui embarque une configuration impressionnante, sans oublier de proposer un large écran avec un taux de rafraîchissement ultra élevé, idéal pour les jeux compétitifs. Certes pas extrêmement portable, vu la taille et les composants, mais il reste nomade et inclut même une batterie très respectable.

Un ASUS ROG Strix Scar 17 avec un écran FHD 144 Hz, un i7-8750H, une RTX 2070 et 32 Go de RAM est actuellement disponible contre 2 779,99 € au lieu de 3 499,99 € à la Fnac.

Les plus Performances au top

Très bel écran, en 300 Hz

Autonomie respectable

Le look et les LED, qui peuvent séduire (ou pas) Les moins Chauffe et vite bruyant

Haut-parleurs brouillons

Un peu encombrant, 17" oblige

Notation Verdict 17 20