ASUS : nous avons approché de nouveaux PC portables, la firme « met à jour sa gamme »

C’était l’une de nos dernières invitations avant le début du confinement. ASUS nous a gentiment proposé de venir dans ses locaux à Paris pour découvrir en avant-première l’avenir des laptops gaming selon la marque. Le moins que nous puissions dire, c’est que le déplacement en valait la chandelle même si l’essentiel de ce que nous avons pu voir tenait de la rénovation plus que de la révolution.

Pour le constructeur, il s’agit bien d’une mise à jour de sa gamme, une décision motivée par l’introduction des composants de dernière génération d’Intel et NVIDIA. Les processeurs de 10e génération (i7 et i9) et les cartes graphiques GeForce RTX Super (pouvant aller jusqu’à la GeForce RTX 2080 Super) sont un petit évènement en soi et la promesse que les ordinateurs portables d’ASUS vont envoyer du pâté avec ces configurations pour les années à venir.

En tout, ce sont sept modèles connus qui se sont succédé sous nos yeux : le Strix G15 G512, le Strix G17 G712, le Strix Scar 15 G532, le Strix Scar 17 G732, le Zephyrus M GU532, le Zephyrus S15 GX532 et le Zephyrus S17 GX735. Et si nous n’avons pu que constater les changements internes, ASUS avait bien évidemment pris la peine d’apporter de petites touches de nouveauté bien senties. C’était par exemple l’occasion de nous familiariser avec les écrans 300 Hz de la marque, mais aussi les évolutions dans la conception qui permettent entre autres un démontage simplifié pour les amateurs d’évolutivité.

Ce rendez-vous fut également une opportunité pour découvrir la technologie Liquid Metal d’Asus qui est une avancée en termes de système de refroidissement à en croire les ingénieurs de la marque. Ce qui nous a paru plus évident en revanche, ce sont les refontes de design. À ce titre là, nous sommes obligés de parler du Strix G15 G512 qui se voit enrichi d’une nouvelle version sobrement baptisée Electro Punk. Ce nouveau design est à la hauteur de son appellation avec son coloris rose et noir, et pour être tout à fait franc, il nous a bien tapé dans l’œil bien. Nous imaginons toutefois qu’avec une identité aussi marquée, ce laptop fasse débat parmi les gamers.

La véritable star de ce rendez-vous, ce n’était pas tous ces modèles rafraichis, mais bien la petite surprise de fin made by ASUS. Répondant au doux nom de ROG Zephyrus Duo GX550, il s’agit là d’une authentique nouveauté pour la marque bien que dans le concept, nous reconnaissons des ambitions déjà vues chez ASUS. Pour faire (très) simple, ce laptop est un Zephyrus sur lequel le constructeur a greffé l’écran secondaire que nous trouvons dans sa gamme Zen. La technologie et les fonctionnalités de ce dernier sont d’ailleurs en tout point identiques à ce que les PC Zen proposent actuellement. La seule différence notable vient du fait que l’écran secondaire du Zephyrus Duo est capable de se surélever lorsque l’ordinateur est en position ouverte. Une position dans laquelle il est resté figé après cela et qui permet au passage une nouvelle entrée d’air, parfait pour le refroidissement. Si nous apprécions déjà la possibilité de diviser le deuxième écran en plusieurs parties, nous saluons aussi l’initiative d’ASUS qui multiplie les partenariats pour donner des fonctionnalités spécifiques à cet écran secondaire si plébiscité lors de notre visite. Les logiciels Xsplit et Overwhaul ont déjà répondu présents à l’appel du constructeur, mais ce n’est visiblement que le début.

Ce meeting a plutôt été une réussite pour le fabricant qui a su nous émoustiller avec de nouveaux joujoux technologiques.