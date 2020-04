PONG Quest : une date de sortie sur PC pour le jeu culte transformé en RPG insolite

Tout le monde connaît Pong, souvent considéré comme le premier jeu vidéo conçu par Nolan Bushnell et Allan Alcorn. Le principe est simple, c'est du tennis, et pourtant, Atari et Chequered Ink ont décidé de lui redonner un petit coup de jeune avec PONG Quest, un jeu de rôle insolite qui arrivera très prochainement sur PC.

Eh oui, les studios ont annoncé que la date de sortie de PONG Quest est fixée au 21 avril 2020 sur ordinateurs, via Steam, avec un prix de 14,99 $ et une réduction de 20 % pendant la semaine de lancement. Rassurez-vous, les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ne sont pas oubliées, elles arriveront dans le courant du printemps.

PONG Quest nous emmènera pour rappel dans un royaume enchanté avec des environnements basés sur les autres franchises d'Atari comme Asteroids et Centipede, avec la possibilité de personnaliser sa raquette et d'améliorer ses pouvoirs avec des balles.