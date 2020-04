PONG Quest : l'un des premiers jeux vidéo de l'histoire revient... sous la forme d'un RPG extravagant

PONG est né en 1972 de l'esprit de Nolan Bushnell et Allan Alcorn, et était tout simplement l'un des premiers jeux de borne d'arcade. Le concept est des plus simples : deux joueurs s'affrontent en déplaçant verticalement un rectangle blanc à se renvoyer sans le laisser passer, répliquant une partie de ping-pong.

Le concept est aussi simple qu'éculé, alors personne n'aurait pensé voir la licence refaire surface un jour. Pourtant, Atari a développé avec Chequered Ink un nouveau jeu inspiré de la franchise, PONG Quest. Surprise, il s'agit carrément d'un RPG avec des combats, des casse-têtes et du multijoueur qui décline le concept du renvoi de balles de plein de nouvelles manières. Et il y a même un mystère à percer et des éléments de personnalisation pour notre raquette, histoire de compléter le package.

Lancez-vous dans une aventure épique avec PONG Quest et relevez le défi pour votre roi et votre patrie, dans un périple qui vous mènera dans de nombreux donjons à thème, peuplés de raquettes, de casse-têtes et de balles tous différents les uns des autres. Personnalisez votre héros et relevez le défi du nouveau gameplay de combat de PONG qui inclut plus de 50 types de balles dotées d'aptitudes uniques. Résolvez des casse-têtes et récupérez du précieux butin pour percer le mystère des orbes et de la Porte de l'épouvante. En multijoueur, jusqu'à 4 autres joueurs pourront vous rejoindre : choisissez vos balles et votre configuration idéale pour les affronter au sein de l'univers de PONG. Vous êtes allergique aux balles spéciales ? Aucun problème ! Jouez selon les règles classiques et montrez au monde de quel bois la meilleure raquette de la planète se chauffe.

PONG Quest est aussi inattendu qu'alléchant : les amateurs de ce genre de projet décalé ont rendez-vous avec lui au printemps sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam, où il sera vendu pour 14,99 €.