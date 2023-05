Warner Bros. fête ses 100 ans avec un tas de coffrets Blu-ray

Fondée en 1923 par Harry, Albert, Sam et Jack Warner, la société de production et de distribution Warner Bros. célèbre cette année ses 100 ans. Dans les prochaines semaines, 11 films majeurs vont ressortir au cinéma, du Chanteur de Jazz à Joker en passant par Rio Bravo, L'Exorciste, Blade Runner et 2001 : L'Odyssey de l'espace. Mais la firme pense aussi aux cinéphiles qui aiment rester chez eux.

Warner Bros. vient en effet de lancer plusieurs coffrets de films en Blu-ray, dont un énorme pack regroupant 25 longs-métrages sur 101 disques. D'autres coffrets Blu-ray à thèmes sont aussi proposés, à savoir Grands Classiques, Romances et Comédies Musicales, Drames et Thrillers et Fantastique et Science-Fiction, ce sont les mêmes films que dans le premier pack. Enfin, des coffrets Blu-ray ou DVD encore plus ciblés sont aussi affichés, que ce soit Westerns, Blockbusters Modernes, Films de guerre, Nouvel Hollywood, Comédies musicales, Films Awards Winners ou encore Films d'animation.

Tous ces coffrets sont disponibles dès maintenant à la Fnac, comptez 499,99 € pour le pack complet, 149,99 € pour les coffrets à thèmes et entre 49,99 € et 79,99 € pour les petits packs de films.

