Watch Dogs Legion : une bande dessinée Underground Resistance en deux tomes annoncée par Ubisoft aux éditions Glénat

Ubisoft aura un programme bien chargé en sortie en cette fin d'année, avec pour ouvrir le bal Watch Dogs Legion, un troisième épisode ambitieux attendu dès le 29 octobre prochain et dans lequel nous pourrons incarner littéralement n'importe qui dans une ville de Londres dystopique, même Aiden Pearce ! L'éditeur nous y a habitués, il va étendre cet univers avec du cross-média en proposant une BD sous-titrée Underground Resistance (bien que rien ne soit indiqué sur la couverture fournie) et éditée aux éditions Glénat avec qui il a un partenariat.

Cette bande dessinée en deux tomes est le fruit de la collaboration entre Sylvain Runberg (Le Chant des Runes et l'adaptation de la saga Millenium) et Gabriel Germain, dont le premier volume de 54 pages sortira le 25 novembre prochain. Le synopsis reste assez vague si ce n'est que nous devrions avoir droit à un thriller futuriste mettant en scène une cellule de résistants, avec en vedette les personnages de Louise Hartford, une journaliste, et Adam Logan, un DJ underground. Les différents BD Watch Dogs sont en vente sur le site de la Fnac à partir de 13,50 €.

Watch Dogs Legion est attendu sur PS4, Xbox One, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay+), sur Xbox Series X | S le 10 novembre puis sur PS5 le 12 novembre au format numérique et le 24 novembre en édition physique. Vous pouvez le précommander sur Amazon à 69,99 €.

