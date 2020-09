Yakuza : la saga culte de SEGA bientôt adaptée en film live-action hollywoodien

Vous l'ignorez peut-être, mais la série de jeux vidéo Yakuza (Ryû ga gotoku en version originale) a déjà été adaptée en long-métrage avec de vrais acteurs. C'était en 2007 avec Ryû ga gotoku: Gekijô-ban, dit Yakuza : L'Ordre du Dragon en France, un projet dont la qualité est visiblement à la hauteur de la popularité.

13 ans plus tard, SEGA veut retenter l'expérience, mais en s'associant à des producteurs venus des États-Unis. Variety rapporte en exclusivité que l'éditeur s'associe à 1212 Entertainment (Scary Stories to Tell in the Dark) et Wild Sheep Content (Quicksand - Rien de plus grand, The Rain) pour un film live-action basé sur la franchise Yakuza, avec Erik Barmack, Roberto Grande et Joshua Long nommés en tant que producteurs.



« Yakuza nous offre un nouveau terrain de jeu dans lequel créer des histoires fascinantes avec des personnages complexes dans un environnement unique que le public a rarement vu auparavant », a déclaré 1212. « La saga de Kazuma Kiryu a un attrait cinématographique intégré - un mélange d'action dynamique avec des éclats de comédie, de multiples intrigues convergentes et un voyage captivant vers la rédemption. »

Tout reste désormais à faire, alors que des scénaristes doivent encore être embauchés pour transformer la série en long-métrage. Logiquement, il devrait revenir sur l'histoire de Kazuma Kiryu, le héros des premiers épisodes, un malfrat qui va devoir replonger dans le sombre univers des yakuzas après un long séjour en prison. D'ici là, tous les rêves sont permis, notamment en termes de casting : quel acteur nippon aimeriez-vous voir dans le rôle-titre ? Pour rappel, le prochain épisode, Yakuza: Like a Dragon, sortira en novembre prochain par chez nous, et vous pouvez le précommander sur Amazon.fr.