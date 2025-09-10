ZEvent 2025 : 16 millions d'euros récoltés, le record mondial pulvérisé

Ce week-end avait lieu le ZEvent 2025, un évènement caritatif organisé sur Twitch par Adrien « Zerator » Nougaret et Alexandre « Dach » Dachary. L'année dernière, ce sont 10 145 881 € qui avaient été récoltés pour lutter contre la précarité, tout proche du record de l'édition 2022 avec 10 182 126 € au profit de l'écologie. Le ZEvent 2025 espérait enfin battre ce record et récolter un paquet d'euros pour les soignants, mais également faire mieux qu'un récent évènement organisé sur Kick par MrBeast, xQc et Adin Ross, qui avaient récolté 12 millions de dollars (grâce à quelques très, très gros dons) au profit de TeamWater.

« Pas mal, non ? C'est français »





Finalement, au terme de l'évènement, le record a été battu et de très loin ! Le ZEvent 2025 a récolté 16 179 096 € au profit de huit associations d'aidants et de soignants, c'est du jamais-vu à l'international. Dach, coorganisateur du ZEvent, s'est fendu d'un « Pas mal, non ? C'est français », en référence à La Classe Américaine/Le Grand Détournement, rappelant que les Français et Françaises sont toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agit d'aider des causes comme celle-ci.

De « petits » streameurs en distanciel qui rapportent gros





Pour cette édition 2025, nous retrouvions près de 50 streameurs et streameuses réunis à Montpellier pendant trois jours, mais également près de 300 autres vidéastes et créateurs et créatrices de contenu en ligne. Des personnalités un peu moins populaires (sauf MisterMV, resté chez lui à cause d'un empêchement), mais qui ont quand même récolté 2,2 millions d'euros en distanciel. La boutique, avec des t-shirts, hoodies et cartes commémoratives, a quant à elle généré plus de 3,1 millions d'euros. L'infographie officielle, qui dévoile quelques chiffres intéressants, est disponible sur les réseaux sociaux du ZEvent.

Le ZEvent 2026 déjà confirmé





Cette fois, pas de suspens, un donation goal de Zerator, débloqué dès le lancement de l'évènement, était l'officialisation de la prochaine édition. Nous avons donc déjà rendez-vous l'année prochaine pour un ZEvent 2026, sans doute à la même période et avec ce même format, mélangeant les streameurs et streameuses sur place et en ligne. Mais bon courage pour rebattre ce record !