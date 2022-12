PREVIEW Curse of the Sea Rats : premières impressions sur ce metroidvania avec des rats !

Nous avons eu l'opportunité de tester une version de démo de Curse of the Sea Rats, un jeu de plateforme, d'aventure et de combat dans la pure tradition des metroidvania. Les développeurs de chez Petoons Studio ont créé les personnages, les décors et les animations à la main, ce qui est de nos jours une vraie originalité. Cela suffit-il à en faire un bon jeu ? Réponse dans nos premières impressions ci-après.

Côté histoire, nous sommes en présence de quatre prisonniers de l'Empire britannique venant d'être transformés en rats par la vilaine pirate et sorcière Flora Burn. Comme si cela ne suffisait pas, cette dernière a en prime enlevé la fille du capitaine du bateau prison qui emmenait les quatre loufiats pour subir un jugement. Vous l'avez déjà compris, nos quatre condamnés vont se lancer à la poursuite de la sorcière pour essayer de la vaincre afin de retrouver leur apparence originale et surtout récupérer l'enfant pour le rendre à son père qui, en échange, leur offrira de recouvrer la liberté.

Visuellement, Curse of the Sea Rats propose des graphismes faits à la main et cela apporte un cachet certain au titre. Pour autant, la réalisation est inégale et si les personnages sont vraiment bien réussis, il y a dans les décors rencontrés au travers des différents niveaux un manque de détail, de profondeur et de finition qui contraste un peu en négatif. Côté animation, si la fluidité est globalement au rendez-vous, il y a quand même une certaine rigidité dans les mouvements des personnages lors des combats. Si c'est volontaire, pour donner un air « old-school » au jeu, c'est réussi, mais un poil de souplesse en plus serait appréciable. Côté son, par contre, c'est du bon avec des mélodies discrètes lors des phases d'exploration et d'autres plus rythmées lors de la rencontre avec un boss. Les bruitages sont quant à eux comme il se doit, simples et efficaces.

Le gameplay de Curse of the Sea Rats reste fidèle au genre metroidvania et il va falloir explorer, se battre et collecter des ressources pour faire progresser les compétences de nos héros (de façon globale, ce qui permet de passer de l'un à l'autre sans se poser de question). Chaque personnage possède plusieurs attaques (simple, au sol, aérienne et spéciale) qu'il faudra savoir bien combiner pour survivre. À ce sujet, les ennemis que nous avons rencontrés dans cette démo de presse n'étaient pas vraiment coriaces et les bastonner de façon compulsive en les collant de près les a toujours mis au sol même si notre maigre barre de vie initiale ne permet pas vraiment l'erreur. C'est d'ailleurs en enchaînant des combats (les ennemis respawn si nous revenons dans le niveau) que nous allons collecter de quoi faire progresser notre personnage via un arbre de compétence qui pourra booster nos capacités offensives et défensives. Il sera ainsi plus simple d'aborder les boss, qui s'ils ne sont pas très délirants dans leurs attaques, possèdent une barre de vie énorme qui se vide plutôt lentement (contrairement à la nôtre...). Enfin, il y a aussi des objets à récupérer qui permettent à nos héros d'accéder à des endroits initialement inaccessibles et cela oblige à revisiter les précédents lieux pour voir si rien ne nous a échappé. Pour éviter trop de perte de temps, il est possible de débloquer des « Portes Ancestrales » pour se téléporter d'un point à l'autre.

Nos premières impressions : Peut mieux faire ! Au final, Curse of the Sea Rats reste globalement plaisant à jouer et offre une expérience sympathique. Pour autant, en l'état, il n'apporte qu'une expérience de « déjà-vu » auquel il manque la petite étincelle technique et magique qui pourrait le rendre incontournable. La bonne nouvelle, c'est que le studio a encore quelques mois pour peaufiner son bébé vu que la sortie est prévue pour 2023. À suivre.