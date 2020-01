PREVIEW de Conan Chop Chop : un barbare d'amour

Conan Chop Chop a de quoi surprendre. Habituellement violent et dépravé, le plus célèbre des barbares nous revient dans un rogue-like à la direction artistique toute mignonne qui a déjà de quoi nous séduire. Nous ne nous sommes pas laissés endormir pour autant par ses papouilles visuelles et avons veillé au grain en ce qui concerne les mécaniques de jeu. La première chose que nous pouvons dire, c'est que Conan Chop Chop nous offre une double surprise en étant bien plus ambitieux par rapport à ce que laissaient croire les premières images. Le titre est loin d'être un petit jeu auquel nous ne consacrerions que 5 minutes. Au contraire, il est profond et riche, mais surtout nerveux à souhait. Les 4h qui nous ont été imparties pour nous faire une idée sur le jeu étaient loin d'être suffisantes pour étancher notre soif de Conan.

Conan Chop Chop a réussi à nous prendre par les sentiments.

La recette qui nous a tant convaincus est pourtant assez de classique à la base. Nous retrouvons plusieurs biomes à explorer avec leur lot de combats, énigmes et bien sûr des rencontres avec des boss. Et même s'il est joli et adorable à regarder, cet aspect de Conan Chop Chop n'en reste pas moins dur par rapport à un autre titre. La mort est généralement inévitable, et bien que cela soit synonyme de redémarrage, elle est quand même souhaitée. Pourquoi ces envies suicidaires ? Eh bien, tout simplement parce qu'un mini-jeu vient égayer un peu tout cela et rajouter de l'originalité à une formule bien connue. Il faut dire qu'il y a également de l'enjeu, puisqu'à l'issue de ce qui semble être un moment décontractant, il est possible d'obtenir une nouvelle arme.

Voilà déjà de quoi nous rassasier sur le plan de l'action. Ce qui reste de l'intérêt que nous portons à Conan Chop Chop se situe forcément dans son côté décalé et addictif, ainsi que dans sa simplicité de prise en main. La possibilité de jouer jusqu'à quatre en local ne fait qu'ajouter encore plus d'intérêt à une formule toute bête, mais qui a déjà tout pour plaire.