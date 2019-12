Conan Chop Chop : le rogue-lite chez Conan le Barbare tient sa date de sortie

En possession de la marque Conan le Barbare pour en faire des jeux vidéo, Funcom décline la licence sous différentes formes, du jeu de stratégie Conan Unconquered au titre de survie Conan Exiles.

Le prochain sur la liste, c'est Conan Chop Chop, le rogue-lite jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre avec des missions sur des terrains générés aléatoirement.

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à développer ce jeu et nous n'avons pas envie que l'aventure se termine » admet Philip Mayes, PDG de Mighty Kingdom. « Un jeu d'action et d'aventure rogue-lite avec Conan. Que demander de plus ?! » « À certains moments, comme à Los Angeles ou à Cologne nous avons pu voir à quel point les gens aimaient jouer à Chop Chop. Et maintenant que nous avons peaufiné le jeu, j'ai vraiment hâte de voir l'accueil qu'il recevra au lancement" déclare Philip Mayes. « Conan Chop Chop est un parfait jeu solo. Et il est encore mieux lorsqu'on joue avec des amis ! »

L'univers décalé à l'esthétique grand public est d'ailleurs à l'honneur d'une bande-annonce spéciale pour les fêtes de fin d'année, qui nous dévoile une information clé : la date de sortie. Conan Chop Chop a beau avoir été repoussé à 2020, il ne tardera plus à montrer le bout de son nez, car il est prévu pour le 25 février sur PC, PS4, Xbox One et Switch.