Conan Chop Chop : le jeu d'action coopératif se lance enfin en vidéo

Dévoilé un premier avril puis transformé en véritable projet, et maintes fois repoussé, Conan Chop Chop débarque enfin sur ordinateurs et consoles. Le party game roguelite coopératif de Funcom et Mighty Kingdom est disponible sur plusieurs plateformes et se lance donc avec une bande-annonce :

Jouable en solo ou à quatre joueurs en local ou en ligne, Conan Chop Chop met en scène le héros créé par Robert E. Howard dans le monde d'Hyboria, afin de repousser les sbires de Thoth-Amon. Conan et ses amis doivent ainsi affronter de nombreuses créatures et boss variés sur des cartes générées de manière procédurale, tout en combinant des objets et des capacités à améliorer.

Conan Chop Chop est disponible dès maintenant contre 14,99 € sur PC et 19,99 € sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une démo est toujours disponible sur Steam et l'eShop. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

