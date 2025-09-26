PREVIEW Final Fantasy VII Remake Intergrade : nous y avons joué sur Switch 2

Plongée dans l’univers de Square Enix





Développé par Square Enix, Final Fantasy VII Remake Intergrade reprend et réinvente l’histoire originale du légendaire RPG jusqu’à la fuite de Midgar, tout en ajoutant le contenu bonus de l’EPISODE INTERmission centré sur Yuffie Kisaragi. La narration reste au cœur de cette aventure, avec des personnages emblématiques et des interactions qui captivent autant les vétérans que les nouveaux venus. La sortie sur Switch 2 promet de faire découvrir cette aventure culte dans un format portable... Mais cela vaut quoi concrètement ? Eh bien nous avons pu mettre la main, brievement, sur cette édition durant le Tokyo Game Show 2025, il est donc temps de vous en parler !

L’adaptation technique reste intelligente.

Ne tournons pas autour du pot, la firme n’a quasiment rien sacrifié côté visuel pour cette version Switch 2. Pour commencer, parlons de ce qui inquiète, le framerate. Eh bien sachez que la fluidité est stable à 30 images par seconde, et le rendu reste impressionnant, notamment grâce à un flou de mouvement bien maîtrisé qui sublime les scènes d’action. Les environnements de Midgar brillent par leur niveau de détail, les éclairages et textures restent proches de ce que les joueurs ont découvert sur PS4, et les personnages gardent toute leur expressivité, rendant chaque cinématique aussi immersive que mémorable.

En 2025, la limite des 30 fps peut paraître restrictive, surtout pour les joueurs habitués aux performances plus élevées sur d’autres consoles. Bien que certains puissent regretter l’absence d’un mode Performance, le jeu tient remarquablement bien la route sur Switch 2. Les séquences d’action et les cinématiques restent fluides, et le flou de mouvement contribue à masquer habilement la limitation, garantissant une immersion quasi intacte même sur un format portable. En d’autres termes, l’adaptation technique reste intelligente puisque chaque scène, combat ou transition conserve sa clarté et sa lisibilité, offrant un spectacle visuel qui justifie pleinement le portage.

Au-delà des graphismes purs, la conversion des contrôles pour Switch 2 est particulièrement réussie. Nous y avons joué en mode Portable, tout reste intuitif et efficace, permettant de profiter pleinement du spectacle visuel et des combats sans frustration sur le petit écran. Certes, pour les joueurs disposant d’autres consoles, le compromis sur la performance peut se faire sentir, mais pour les fidèles de Nintendo, ce portage représente une version très convaincante et agréable à emporter partout.