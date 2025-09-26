PREVIEW Nioh 3 : l’ère Sengoku avec des combats déchaînés

De quoi couper le souffle ?





Développé par Team Ninja et édité par Koei Tecmo, Nioh 3 continue de marier histoire japonaise et folklore surnaturel avec un gameplay exigeant et dynamique. La série Nioh s’est toujours illustrée par son action technique, héritée de Ninja Gaiden en quelque sorte, et par ses environnements somptueux où les paysages idylliques contrastent avec les hordes de yokai et les guerres sanglantes de l’époque Sengoku. Ce troisième introduit de nouvelles mécaniques, notamment une carte en champ ouvert et un système de combat inédit séparant les styles Samouraï et Ninja, promettant un mélange de stratégie et de réactivité jamais vu dans la série. Nous avons pu tester une version d’essai durant le Tokyo Game Show 2025, parlons donc de cette nouvelle bête !

Sombre mais fascinant.

L’univers de Nioh 3 séduit immédiatement par son rendu visuel détaillé et immersif. Les environnements profitent pleinement de la puissance de nos machines actuelles. Et pour cause, les forêts luxuriantes, les villages en ruine, et les châteaux en hauteur se déploient avec des textures fines et un jeu de lumière maîtrisé. Chaque décor, même secondaire, regorge de détails qui renforcent l’atmosphère, des feuilles qui tombent doucement aux flammes vacillantes des torches. La verticalité des niveaux, désormais plus exploitée grâce aux doubles sauts et aux toits accessibles, enrichit l’exploration et donne aux combats un aspect spectaculaire.

Les effets visuels des attaques et des pouvoirs yokai apportent un dynamisme supplémentaire. Les sorts, les techniques de mêlée et les combos Samouraï/Ninja se traduisent par des animations fluides et percutantes, qui rendent chaque bataille intense et gratifiant. Les ennemis, variés et souvent gigantesques, bénéficient eux aussi d’une modélisation impressionnante, avec des détails qui renforcent leur personnalité et le sentiment de menace. L’ensemble crée un monde crédible, sombre mais fascinant, où la magie et la violence s’entrelacent parfaitement.