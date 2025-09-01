PREVIEW Transport Fever 3 : une suite qui met en avant le chef d’entreprise qui sommeille en nous

Un jeu de gestion aux petits oignons





Dans les allées de la Gamescom 2025, notre attention fut captée par un véritable cockpit d’hélicoptère posé en plein milieu du stand d’Urban Games. Nous dirons qu’il a bien rempli son rôle en nous donnant envie d’en savoir plus sur le dernier né du studio. Les jeux de gestion/simulation font partie d’un genre qui a su trouver son public, nous en prenons pour preuve les chiffres des ventes du dernier épisode en date des Transport Fever. Cette année pourtant, le studio suisse désire pousser encore plus loin le concept et veut faire de nous des vrais patrons d’entreprise capable de prendre les bonnes décisions sur PC, PS5 et Xbox Series. Voici ce que nous avons ressorti de notre entretien.

Une rejouabilité quasi infinie.

Notre mission sera de créer des réseaux complets : voies ferrées, routes, aéroports… afin d’acheminer des matières premières vers les usines, les produits transformés vers les villes et ainsi répondre à la demande des clients potentiels. Un système de transports en communs devra également être mis en place pour permettre aux citoyens de se déplacer et de rejoindre leur lieu de travail. Ces véhicules, il faudra bien évidemment les acheter, les entretenir et les faire évoluer au fil du temps, mais aussi savoir les revendre pour investir dans du matériel plus performant. La gestion sera donc globale, et chaque décision aura un impact direct sur la croissance des villes, ce qui influencera à son tour notre chiffre d’affaires. Un mode campagne proposera quant à lui des missions inspirées de faits historiques, tandis que les cartes générées de manière procédurale assureront une rejouabilité quasi infinie.

Nous aurons le choix entre plus de 250 modèles authentiques de véhicules : trains, camions, tram, bus, navires, avions et pour la toute première fois, des hélicoptères. Au vu de cette pléthore, un panneau récapitulatif complet nous fournira toutes les informations essentielles : type de véhicule, entretien et autre coût afin de gérer au mieux notre entreprise. Nous pourrons recourir aux emprunts bancaires pour investir dans du nouveau matériel qu’il faudra ensuite rentabiliser en livrant des marchandises et en emmenant nos passagers à bon port. Les contrats signés avec les villes nous seront indispensables pour prospérer, et il faudra également veiller à notre réputation, facteur clé pour attirer toujours plus de clients. Si le jeu n’a pas réellement de fin et peut évoluer indéfiniment, une faillite peut néanmoins faire s’écrouler notre empire et nous forcer à tout recommencer de zéro.