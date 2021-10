TEST des nouveaux Controller Grips de chez KIWI design : une tenue en main fidèle et un accès facilité à la batterie

Des quoi ? Ouvrons la boîte !





KIWI design, spécialiste des accessoires dédiés à la VR, propose dans son catalogue pléthore de produits permettant d'améliorer les conditions de jeu et du port du casque. Allant des batteries externes, aux ventilateurs, en passant par des arceaux de maintien, des stands de présentation ou encore des protections faciales, il y en a pour tous les goûts et toutes les situations.

Grâce à son cache-batterie amovible, il n'est plus nécessaire de déshabiller le contrôleur pour changer les piles.

Les Controller Grips de chez KIWI design font partie de la famille des housses de protection pour contrôleurs et sont aujourd'hui un must have. Leur but est de protéger et d'assurer une meilleure prise en main des Oculus Touch, qui de par leur matière plastique glissante ont tendance, lors de longues sessions avec les mains moites, à échapper de nos mains lors des gestes brusques. La texture de la housse protectrice assure une meilleure friction et améliore l'adhérence. Cette dernière vient recouvrir l'ensemble de la poignée en laissant visibles les boutons et les joysticks, mais laisse aussi la place pour passer la dragonne d'origine. Elle contient une notice d'utilisation et d'installation, deux housses de protection en silicone écologique antidérapant au toucher texturé, ainsi que deux bracelets Knucle Velcro en PU durable. Le tout résiste à l'acidité de la sueur et est plutôt agréable au toucher. Nous avons testé le coloris blanc nacré avec les sangles de couleur noire. Les combinaisons sur le site proposent les housses et les sangles noires, les housses et les sangles en blanc nacré ou bien le mix que nous avons ici. Le hic du blanc est son côté salissant, mais il sied vraiment bien aux Oculus Touch.

Nous retrouvons par ailleurs deux couvercles de compartiment de batterie avec une découpe. L'originalité de ce nouveau modèle de chez KIWI design, par rapport au précédent, vient du fait que la trappe d'accès aux piles est maintenant accessible. Il n'est plus nécessaire de déshabiller les contrôleurs pour les remplacer. Autre détail, mais pas des moindres, la présence de languettes sur les compartiments qui permettent d'éjecter beaucoup plus facilement les batteries.

L'installation est pour le moins extrêmement simple. Il suffit de remplacer le cache d'origine et de placer la languette d'extraction sous la pile. La suite est tout aussi aisée. Nous devons glisser le contrôleur dans la housse de protection et attacher les deux œillets aux ergots, comme nous enfilerions une salopette. Pour finir, il convient de faire passer la sangle Knucle dans la boucle en métal et d'ajuster le Velcro à notre main.

Les excroissances sur lesquelles sont fixés les rivets permettent, contrairement aux plus anciens modèles de la marque, aux solutions uniquement à base de sangle et à bon nombre de concurrents , de garder une prise authentique du contrôleur dans la paume de la main, car elle n'est pas déviée de l'axe ni même rehaussée vers l'anneau. D'autre part, les œillets sont rotatifs et permettent d'ajuster plus finement l'angle de la sangle pour correspondre aux différentes tailles de main.

Envoyez des grenades sans abîmer votre TV !



Le principal avantage des sangles Knucle est le fait de tenir ses contrôleurs comme le proposent les Valve Index Controller, ou plutôt de ne plus les tenir. Une fois bien réglés à vos mains, il est possible de lâcher les Oculus Touch sans crainte. Saisir une grenade à la main, la dégoupiller et l'envoyer violemment à l'autre bout de la carte, tout en lâchant le contrôleur devient un jeu d'enfant. Distribuer des baffes, paume tendue, est tout aussi grisant. Les gestes en réalité virtuelle deviennent plus naturels. Monter une échelle, main ouverte puis main fermée devient la règle, si tant est que vous vous preniez au jeu. Bien sûr, pour plus de sécurité, il est tout de même recommandé d'attacher la dragonne des Oculus Touch pour éviter tout excès de confiance. Le petit plus est la possibilité d'utiliser les gunstocks de chez 3D Horizons (lire notre test du Tiny +) grâce à la découpe des arceaux pensés pour les Controller Grip de la marque.

Les KIWI design Controller Grip à compartiments accessibles sont disponibles au prix de 29,99 € sur Amazon et 39,99 $ sur le site de la marque, prix que nous trouvons relativement élevé pour du silicone. Néanmoins, nous sommes pleinement satisfaits de nos housses de protection à sangle Knucle. La prise en main est vraiment bonne et fidèle à la tenue d'un contrôleur nu et est largement ajustable suivant les morphologies et besoins. Au niveau des finitions, nous ne sommes pas devant ce qui se fait de mieux, les jointures sont visibles et la couleur blanc nacré laisse la place aux salissures si nous ne faisons pas attention. Cependant, le combo avec les sangles noires est du plus bel effet. Pour le reste, la marque est réputée, n'en est pas à son coup d'essai et équipe de nombreux joueurs, quels que soient les accessoires. Elle propose très régulièrement des offres promotionnelles.

Les plus Tenue en main fidèle à la prise en main d'origine

Facilité d'installation

Trappe des piles directement accessible

Disponible en plusieurs coloris

Compatible avec les anneaux des UltimateVRGun Les moins Les finitions

Le prix un peu élevé