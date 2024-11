TEST Demon’s Souls : que vaut la version PS5 Pro ?

Demon's Souls était l'une des rares exclusivités de la PlayStation 5 à son lancement. Le jeu de rôle et d'action de FromSoftware, antérieur aux Dark Souls, avait eu droit à un remake de toute beauté, signé Bluepoint Games. Le jeu est de retour quatre ans plus tard avec une mise à jour pour PS5 Pro. Sur PlayStation 5, Demon's Souls proposait des modes Cinématique en 4K natif à 30 fps et Performance en 1440p upscalé à 60 fps. Sur la nouvelle console de salon de Sony, nous avons droit à un troisième mode, sobrement dénommé PS5 Pro. Qu'apporte-t-il ?

Plus besoin de choisir entre des graphismes de très haute qualité et un framerate élevé avec le nouveau mode PS5 Pro.



Eh bien c'est très simple : le mode PS5 Pro combine à la fois la qualité d'image du mode Cinématique et le framerate fluide du mode Performance. C'est un véritable bonheur d'explorer cet univers de dark fantasy avec une image sublime, les textures sont magnifiques, les reflets en mettent plein la vue, l'éclairage est criant de réalisme, le titre de Bluepoint Games brille encore de mille feux après ces quatre années. Et surtout, nous avons en même temps un framerate à 60 fps, ce qui est bien plus appréciable pour un jeu comme Demon's Souls, qui demande de bons reflexes et un timing parfois très précis pour venir à bout de nos ennemis.

Demon's Souls utilise parfaitement la puissance de la PS5 Pro pour proposer enfin des graphismes de très haute qualité et un framerate élevé. Plus besoin de choisir entre l'un ou l'autre avec le nouveau mode PS5 Pro, les joueurs peuvent désormais mourir en boucle de manière belle et fluide. Quel régal !

Notation Verdict 18 20