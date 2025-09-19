TEST de ENDLESS Legend 2 : la légende d’Amplitude est-elle à la hauteur en 2025 ?

Amplitude Studios a fait quelques petits pas de côté au cours de ces dernières années. Et alors que nous le voyons changer de registre avec Humankind en 2021 et innover en 2023 lorsqu’il publie Endless Dungeon, voilà soudain que les français abandonnent leurs initiatives qui semblaient marquer une nouvelle ère pour le studio. Ce n’est pas une mauvaise chose au final, puisque à la place ils se tournent en 2025 vers un ENDLESS Legend 2 qui sent bon comme en 2014. Un titre qui réconforte autant par son gameplay « cocooning » que par la capacité du studio à donner vie à son univers si particulier.

Sa force est et a toujours été cet univers des Endless

Et si vous vous demandez ce qui a pu se passer en l’an de grâce 2014, souvenez-vous de la sortie du premier Endless Legend. A l’époque, le public est dithyrambique au sujet de ce 4X très novateur. Tout en conservant les bases d’un gameplay solide, c’est avec ce jeu qu’Amplitude marque sa différence. Le studio intègre intelligemment sa patte ainsi que des mécaniques allant de pair avec l’univers Endless (déjà entamé avec la parution d’Endless Space en 2012). Plus de dix ans après ce carton plein, les défis d’ENDLESS Legend 2 ont bien changé. S’il était question de bouleverser le genre auparavant, il s’agit cette fois d’entretenir la magie d’antan. Le studio choisit donc un retour à l’essentiel qui est dans le fond assez logique. La formule du jeu de 2014 est encore très bien rodée et il semble que ce soit celle plébiscitée par les fans. Nous pouvons l’affirmer sans peine puisque au premier abord Endless Legend II est la même chose en mieux. Il serait difficile de faire une liste exhaustive de tout ce qu’Amplitude a gardé sur ce nouveau projet, mais un simple coup d’œil permet de voir une IU similaire.

Et en grattant un peu la surface, nous nous rendons vite compte que le contenu n’a absolument rien de dépaysant. Dans les grandes lignes, notre empire doit se développer avec les mêmes ressources qu’autrefois : nourriture, industrie, science, culture et brume (la monnaie locale). Il faut pour cela annexer des territoires bien délimités et surtout pacifier d’une manière ou d’une autre les factions mineures qui peuplent le monde avant de les assimiler. Reste ensuite à gérer nos fiefs dans les règles de l’art, ce qui revient à gérer des combats au tour par tour, manager des populations multi-ethniques ou encore développer de nouvelles technologies.

En point d’orgue, il y a les fameuses quêtes narratives qui donnent à ENDLESS Legend 2 l’aspect d’une aventure plaisante à suivre, même lorsqu’il est question de quêtes secondaires. En onze ans, tout ce qui a été mentionné jusque-là n’a pas bougé d’un pouce. Alors oui, des changements il y en a bien entre les deux opus mais il s’agit systématiquement de fonctionnalités mineures qui ne changent pas l’expérience dans son ensemble. L’amélioration de la ville passe par exemple par la construction de fondation désormais. Ce sont ces cases périphériques qu’il est possible d’exploiter en échange d’un coût en culture et sur lesquelles il est par la suite possible de construire de nouveaux quartiers. Les joueurs aguerris constateront rapidement que les modifications de ce genre sont liées aux améliorations qu’Amplitude a déjà expérimentées par le passé, notamment sur Humankind.