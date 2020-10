TEST de Oddworld : L’Odyssée d’Abe New ‘n’ Tasty, un portage au poil sur Switch ?

En 2014, Oddworld : L’Odyssée d’Abe a eu droit à un remake amusant sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC. New ‘n’ Tasty, tel est son nom, fait son retour dans nos poches, la Switch accueille donc cette aventure qui avait su nous distraire à l'époque (lire notre test). Ainsi, nous avons décortiqué ce portage dans tous les sens, il est temps de vous livrer nos impressions.

Que ce soit en mode TV ou Portable, le rendu est pas mal sur la plateforme de Big N.

Alors, visuellement, cela donne quoi ? Eh bien, que ce soit en mode TV ou Portable, le rendu est pas mal sur la plateforme de Big N. La caméra est dynamique, les textures sont plaisantes, quelques effets et jeux de lumière jouent avec les mirettes, c'est au poil. Cependant, point d’imperfection dans les parages ? Si, quelques-unes... Premièrement, nous avons constaté que du tearing (petit déchirement de l'écran) apparaissait de temps à autre. Deuxième chose à retenir, selon les phases, le nombre d'images par seconde chute un peu, mais ne gâche en rien l’expérience ; pas d'inquiétude, ce n'est pas aussi catastrophique que sur PS Vita... À part cela, rien à signaler.

Concernant la prise en main, elle est agréable, l'ergonomie des Joy-Con ne dérange en rien les déplacements de notre petit extraterrestre préféré. Les développeurs se sont amusés avec les vibrations HD pour nous faire ressentir certaines actions. Les manettes tremblent donc plus ou moins fort lorsque nous prenons le contrôle d'un ennemi, ou que nous ouvrons un portail. En un mot : sympathique.

Finalement, que pouvons-nous dire de cette adaptation d'Oddworld : L’Odyssée d’Abe New ‘n’ Tasty sur Switch ? L'aventure est prenante et divertissante. Si vous n'avez jamais parcouru les allées de Rupture Farms, vous avez là une édition savoureuse qui vous permet de suivre les premières péripéties d'Abe n'importe où, et n'importe quand.

Les plus Une aventure plaisante sur Switch

Les vibrations HD, agréables Les moins De légers problèmes techniques, mais qui ne dérangent en rien l’expérience.

Notation Verdict 15 20