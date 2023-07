TEST Operation Wolf Returns: First Mission VR, un retour dans le passé qui déchire en VR

Operation Wolf, sorti par Taito en arcade en 1987, était un rail shooter bien rythmé au style parodique directement issu des films d'action de l'époque. Avec Operation Wolf Returns: First Mission VR, le studio Virtuallyz sous la coupe de Microids, reprend donc la base du jeu tout en y apportant un nouveau design, un leaderboard, mais surtout une immersion en réalité virtuelle. Ce remake néo-rétro VR a-t-il su nous séduire ? Voici notre avis.

Le style néo-rétro fonctionne visuellement plutôt bien en VR et Operation Wolf Returns: First Mission VR ne fait pas exception à la règle.

Côté histoire, nous sommes en présence d'une parodie de film d'action des années 80 et le cadre est parfaitement respecté. Nous incarnons un agent spécial bien costaud qui doit sauver le monde d'un vilain - le général Viper - à la tête d'une organisation criminelle qui, en plus de donner dans le trafic de drogues et d'armes, en a développé une surpuissante. Notre mission est donc d'attaquer les différentes bases de cette mafia afin de libérer les otages, d'éliminer les sbires ainsi que le général et de détruire cette arme. La mise en scène en VR se fait, comme c'est déjà le cas dans d'autres jeux du genre comme 1976: Back to Midway, via des cinématiques projetées sur des écrans plats avant de nous lâcher en immersion dans le niveau. Simple, efficace, le tout est porté par un texte humoristique et surtout un doublage français très agréable.

Graphiquement, le style néo-rétro fonctionne visuellement plutôt bien en VR et Operation Wolf Returns: First Mission VR ne fait pas exception à la règle. Alors oui, les fans de graphismes léchés et réalistes vont crier au scandale tant le côté cartoon vieillot va piquer les yeux de ceux qui n'ont pas la fibre rétrogaming, mais force est de constater qu'il apporte une vraie immersion dans le style graphique des années 90. À notre avis, proposer le même jeu avec une direction artistique plus moderne n'aurait pas vraiment de sens. Côté sonore, les bruitages respectent aussi ce décalage d'époque en n'étant pas plus réalistes que les images. Encore une fois, cela offre à la cible de joueurs visée par le studio une immersion dans le passé. Les autres, là aussi, vont hurler à la mort pour se plaindre.

Pour le gameplay, nous sommes en présence d'un rail shooter pur et dur de type arcade. Notre personnage suit son chemin et nous devrons éradiquer tous ceux (humains et engins) qui nous veulent du mal et sauver quelques gentils otages. Quatre armes sont de base à notre disposition (pistolet mitrailleur, pistolet, fusil mitrailleur et fusil à pompe) avec des grenades, mais il y en a aussi quelques unes ponctuellement disponibles sur le parcours. À noter, le fusil à pompe n'est pas d'une efficacité redoutable et le fusil mitrailleur sera sans doute, pour vous aussi, votre meilleur ami. En clair, il faut défourailler tout ce qui n'est pas gentil, récupérer des munitions dans le décor, recharger en basculant la pointe de son arme vers le bas et survivre à des attaques venant de tout autour de nous. Là aussi, simplicité et efficacité sont au rendez-vous. À noter, une fois mort, il est possible de reprendre la partie exactement au même endroit. Le mode histoire est découpé en six chapitres offrant chacun un boss de fin. Si l'ensemble est assez répétitif, genre oblige, il y a quand même quelques petites variantes sympathiques avec des passages de gameplay à bord d'un avion ou d'autres véhicules. Trois niveaux de difficulté sont disponibles, mais nous n'avons pas vraiment senti la différence entre ces derniers. La possibilité de continuer sa partie une fois mort (le pendant arcade de « continuer en ajoutant une pièce ») permet de finir le jeu même en étant assez mauvais. La durée du mode histoire est autour des deux heures, mais la rejouabilité est infinie pour qui aime le scoring. C'est la base même de ces jeux d'arcade. Qui a dit Metal Slug au fond ? Il existe aussi un mode « Survie » qui nous plonge, cette fois, dans un wave shooter infini. Planqué dans notre petit îlot central, il faut survivre à toutes les vagues qui vont tenter de nous éliminer en arrivant de tous les côtés à la fois. Sur le coup, nous avons trouvé que si l'idée est bonne, elle est mal exploitée tant il n'y a pas de logique de progression de difficulté dans les vagues successives. Dans ce genre de concept, nous nous attendons à souffrir de plus en plus au cours du temps, mais pas là, c'est en fait assez aléatoire d'une vague à l'autre (nous en avons passé 80). De plus, lors de notre test, il n'y avait qu'un seul décor ce qui lasse très vite.

Au final, Operation Wolf Returns: First Mission VR apporte un peu de neuf dans cette licence de 1987 avec une immersion en VR très agréable qui offre un plaisir immédiat. Malheureusement, en voulant respecter le côté rétro de la licence, le jeu risque de déplaire à bon nombre de joueurs pour qui les graphismes et les bruitages doivent être au top dans le réalisme. Au contraire, les passionnés de rétrogaming y verront une belle adaptation d'un titre qui a fait glisser pas mal de pièces dans la fente de ses bornes d'arcade. Alors oui, un mode deux joueurs aurait été un plus certain (comme dans le jeu original en 2D), au moins dans le mode wave shooter qui aurait d'ailleurs mérité plus de finition pour être motivant. Bref, si vous avez la fibre nostalgique et que vous êtes un adepte de la VR, vous passerez un bon petit moment avec Operation Wolf Returns: First Mission VR.

Les plus Parfait pour les néo-rétro gamers

Un plaisir immédiat

Une plongée dans les années 80/90 Les moins Manque d'un mode multijoueur

Mode wave shooter largement perfectible

Notation Graphismes 14 20 Bande-son 14 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 13 20 Scénario 15 20 Verdict 14 20