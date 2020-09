TEST de Star Renegades : un excellent cru dans le monde du Tactical

Du grand art





Nous vous avions parlé de Star Renegades il y a quelque temps déjà. Difficile de cacher notre enthousiasme lors de la preview et forcément nous attendions un excellent jeu en version 1.0. Pour tout vous dire, nous n’avons pas été déçus. L’aspect Tactical qui fait la force du titre est toujours bien présent, mais au-delà de ça, Star Renegades a su nous convaincre sur la durée avec sa direction artistique qui vaut le détour. Bien sûr il faut décortiquer tout ce qu’englobe le travail des artistes.

Parcourir l’univers de Star Renegades est un vrai plaisir.



Le travail des graphistes reste par exemple assez minimaliste. Le jeu de Massive Damage s’appuie sur un pixel art bien rétro et flashy. Aucun doute que ce choix en ravira plus d’un, mais cela reste clivant et peut-être même perçu comme trop basique. En revanche, difficile de rester de marbre en écoutant le travail effectué sur la bande-son. Le rythme électro des musiques est un plaisir pour les oreilles. Chaque thème accompagne parfaitement l’action qui se déroule sous vos yeux et nous devons dire que le sound design n’est pas en reste durant les combats.

Parcourir l’univers de Star Renegades est un vrai plaisir pour le coup, bien que celui-ci ne soit pas très étendu au final. Le jeu ne s’attarde absolument pas sur la notion d’exploration. Au mieux, quelques endroits ornés d’un point d’interrogation seront l’occasion de lancer un dialogue un peu rigolo entre vos personnages, mais rien de plus folichon. La progression est ici divisée en zones qui contiennent la plupart du temps des ennemis, des objets ou des ressources. Sachant que vous ne pourrez pas aller dans toutes les zones (certaines se fermeront avec le temps ou après votre passage), il faudra exploiter les petites surfaces avec stratégie pour en retirer un maximum de bénéfices avec un minimum de risques. Du fait qu’il n’y a que quatre niveaux et que les maps sont à chaque fois étriquées, l’aventure et son scénario de sauvetage du monde assez bateau peuvent se terminer très rapidement. En ligne droite, c’est entre cinq et dix heures qu’il vous faudra pour boucler Star Renegades. Un chiffre qui peut facilement être triplé selon votre taux de réussite puisque le jeu s’avère assez dur et l’échec punitif.

L’art de la guerre





Au cas où vous en doutiez, ce temps vous allez essentiellement le mettre à profit dans des combats au tour par tour. C’est à la fois l’aspect le plus important de Star Renegades, mais également ce qu’il réussit le mieux. Il faut dire que Massive Damage a produit un jeu d’une grande profondeur quand il s’agit de baston. Le nombre de paramètres à gérer est juste hallucinant. Outre les statistiques classiques de bouclier, points de vie ou points d’armure, nous avons ici des histoires de types d’attaques (normales, légères, puissantes, etc.) des types de dégâts (laser, plasma, incendiaires, etc.) des coups spéciaux puisant dans une jauge de fureur et même un concept de première et deuxième ligne.

L’un des Tactical les plus complets du moment.

Ajoutons que les treize classes jouables s’avèrent extrêmement bien designés. Certaines d’entre elles (la Valkyrie, l’Enforcer et le Saboteur pour ne pas les citer) nous ont paru un peu craquées sur les bords, mais ont malgré tout un rôle bien défini et des caractéristiques que nous ne retrouvons pas ailleurs. Vous imaginez bien qu’avec autant d’éléments à gérer, les combats sont ultra stratégiques sachant qu’en plus les ennemis ont des forces et des faiblesses qu’il faut connaître. Le plus grand accomplissement de Star Renegades est probablement d’avoir accouché d’un Tactical aussi complexe sans le rendre imbuvable. L’interface est assez propre et ergonomique pour que n’importe qui puisse comprendre les enjeux du combat et prendre les décisions importantes qui s’imposent.

Nous n’avons pas parlé de la timeline qui est certainement l’autre point incontournable des phases de combat. Chaque action est ici déterminée à l’avance sur une ligne de temps qui représente un tour. Le tacticien avisé aura compris qu’il faut prendre le dessus sur ses adversaires en attaquant avant eux, délivrant ainsi un coup critique qui aura des effets supplémentaires selon l’attaque (dégâts en plus, dégâts d’armure, ralentissement...). Le plus important avec cette timeline, c’est finalement qu’il est possible de retarder l’attaque d’un ennemi voire carrément de l’annuler pour un tour entier. Les perspectives stratégiques n’en sont forcément que plus grandes, passer du temps à peaufiner sa stratégie n’en est que plus savoureux. Star Renegades va visiblement au bout des choses quand il s’agit d’avoir le gameplay le plus optimisé. Quand vous n’êtes pas en pleine bataille en train de réfléchir, il faut penser à votre façon de dépenser vos ressources pour faire progresser le groupe. Cela se fait essentiellement en augmentant le niveau de ses membres et leur donnant de l’équipement pertinent. Tout ça sans oublier l’ajout de personnages entre deux niveaux et les séances de camping ponctuelles qui permettent entre autres de gagner des statistiques supplémentaires (comme s’il en fallait). Très honnêtement nous n’en demandions pas autant et nous sommes ravis du mal que s’est donné Massive Damage pour faire de Star Renegades l’un des Tactical les plus complets du moment.

Rogue ne like pas





Puisqu’il faut bien qu’il y ait un mais, nous sommes là pour vous rappeler qu’initialement Star Renegades avait des prétentions du côté du Rogue-Like et il faut bien avouer que le titre s’est bien planté dans ce domaine. Il n’y a en fait pas grand-chose à en dire puisque cette dimension est au final inexistante. Chaque mort signifie effectivement un retour au point de départ, mais il n’y a pas d’évolutivité comme nous serions en droit de l’attendre. Pas d’amélioration de statistiques, pas de bonus en plus... Le titre nous laisse juste débloquer de nouveaux héros qui pourront être utilisés dans le trio de départ ainsi que des objets à récupérer ou acheter plus tard. En d’autres termes, mourir n’apporte rien si ce n’est la possibilité de changer votre stratégie de départ.

La mort est punitive et l’aventure un brin répétitive.

Comment ne pas trouver l’échec trop punitif dans ce cas. Repartir au tout début du jeu sans aucun avantage après avoir bataillé pendant plus de cinq heures a quelque chose de terriblement frustrant. Un checkpoint ou un moyen de revenir plus rapidement sur notre lieu de décès n’aurait clairement pas été de refus et n’aurait rien enlevé à la difficulté du titre. Cet éternel (et pénible) recommencement n’a fait que souligner le côté répétitif de Star Renegades. À l’exception du dernier, chaque niveau consiste à récolter un maximum de ressources, expériences et équipements avant l’arrivée du grand méchant boss. Ce cycle n’est qu’une justification pour nous laisser profiter des combats, mais malgré tout, la redondance n’est pas ce qu’il y a de plus ragoutant dans le titre.

Recommencer en boucle l’aventure nous permet au moins de nous familiariser avec le système de promotion des ennemis. En cas de mort, un adversaire lambda deviendra ainsi un mini-boss que vous pourrez affronter de nouveau dans la prochaine partie. Chaque défaite donnera à votre vainqueur de nouvelles capacités pour venir vous embêter à nouveau. Il est simplement dommage que ce système n’ait pas été davantage exploité. Il est par exemple tout à fait possible d’esquiver les mini-boss durant votre progression. De la même manière, nous perdons vite le compte des unités promues puisque chaque nouvelle run réinitialise le nombre de personnages importants qu’il est possible de liquider.

Ça finit mal pour Star Renegades, mais nous lui tirons quand même notre chapeau pour la belle expérience qu’il nous a procurée. La partie Tactical pure et dure est en tout cas intouchable tant celle-ci s’avère complète et agréable. C’est d’ailleurs une bonne chose qu’elle représente les trois quarts du jeu. Le titre n’aurait clairement pas pu se reposer sur sa durée de vie famélique et sa dimension Rogue-like lacunaire. La mort est punitive et l’aventure un brin répétitive, mais c’est le prix à payer pour profiter d’une direction artistique aux petits oignons et de combats au moins aussi savoureux.

Star Renegades est disponible sur PC via le Xbox Game Pass (ainsi que Steam, Humble Bundle et GOG.com). Si besoin vous pouvez trouver sur Amazon des codes pour un abonnement d'un mois au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 €.

Les plus Direction artistique canon

Combats très riches

Concept de la timeline bienvenu

13 classes bien définies

Des mini-boss qui évoluent… Les moins … mais qui sont sous-exploités

Rogue-like incomplet

Mort punitive

Répétitif

Assez court