PREVIEW de Star Renegades : un Tactical prometteur ?

Si nous vous disons Tactical et rogue-like, il y a des chances pour que vous pensiez à Othercide dont nous avons réalisé le test il n’y a pas si longtemps. Vous constaterez au fil de la lecture que les deux titres ont de nombreux points communs, mais une différence majeure : Star Renegades ne s’est laissé approcher que durant une toute petite heure. De quoi simplement survoler les principales mécaniques du titre qui pour l’instant nous laisse confiants. Il faut dire que le jeu n’a pas perdu de temps pour aborder le système de combat qui s’annonce comme l’élément le plus déterminant. Le titre met en avant un style minimaliste et des personnages à priori oubliables qui contrastent avec les bastons très complètes auxquelles nous avons participé. Combo, types d’attaques, résistances, sorts de soutiens, jauge de coups spéciaux, niveaux et équipements… C’est simple, il y a à boire et à manger pour quiconque aime réfléchir à ses manœuvres.

Globalement Star Renegades s’en sort très bien sur la partie essentielle de son gameplay.

Plus captivant encore, il y avait cette idée de ligne temporelle fichtrement bien exploitée. Chaque action (alliée et ennemie) est inscrite sur une timeline qui peut moduler les actions de vos personnages. L’enjeu est évidemment de ralentir les actions de vos adversaires. Outre l’avantage non négligeable de la chose, attaquer avant les troufions d’en face vous permet de leur infliger un coup critique (l’inverse est vrai aussi). Non contents d’infliger des dégâts supplémentaires, lesdits coups critiques ont souvent des effets additionnels. La plupart du temps, ils ralentiront encore plus les actions ennemies, mais il arrive que d’autres effets (comme une diminution de l’armure) soient infligés. Attention toutefois, il n’est possible de retarder vos opposants qu’un nombre limité de fois. C’est donc bel et bien avec minutie qu’il faudra choisir vos coups. Nous pourrions éventuellement souligner deux trois confusions dans l’interface qui n’ont pas rendu le jeu limpide dès le début, mais globalement, Star Renegades s’en sort très bien sur la partie essentielle de son gameplay. Une jouabilité qui a vocation à servir une campagne qui marque quelques bons points également.

Bien que les combats représentaient la majeure partie de cette preview, l’exploration du monde offrait une petite couche de plaisir supplémentaire. Pas d'open world ici ou de véritable recherche, mais simplement un choix de chemin successif menant à votre objectif. Pas de quoi grimper aux rideaux nous direz-vous et vous n’avez pas tort puisque la finalité de ces escapades est simplement de récupérer des ressources et de l’équipement pour améliorer vos héros. Le petit plus, c’est que les développeurs de Massive Damage font appel à la génération procédurale pour la conception de leurs niveaux. La structure de la carte ne bouge pas, mais les ennemis rencontrés et les objets trouvés sont quant à eux plutôt changeants. C’est trivial, mais ça fait le taff pour varier l’expérience au même titre que l’idée du camping qui permet à intervalle régulier d’utiliser des bonus qui souderont les liens entre vos personnages. Ces derniers développeront eux-mêmes des bonus selon le niveau de relation avec les autres protagonistes.

Niveau renouvellement, la palme revenait quand même à cette pointe de rogue-like que les développeurs ont décidé de nous lâcher à la fin de la démo. Juste le temps pour nous de mourir et de découvrir que l’aventure ne faisait que commencer. L’occasion également de voir que les boss dispersés sur la carte pouvaient être promus en cas de victoire sur notre bande, accédant ainsi à de nouvelles caractéristiques. L’évolution est intelligente et la perspective de pouvoir choisir de nouvelles classes de héros a eu de quoi relancer l’intérêt, le problème étant que nous n’avons pas pu aller plus loin que le menu de sélection. Nous restons donc sur notre faim avec une question qui nous taraude : ne serions-nous pas face à un titre qui nous incite à farmer. Des points de recherches se sont en effet débloqués lors de notre nouvelle run, nous laissant ainsi acheter des améliorations avec. Cette nouvelle ressource dépendait toutefois du nombre d’ennemis affrontés, ce qui nous laisse penser qu’il ne faudra pas manquer un seul combat pour vraiment s’améliorer au fil de la progression.

Nos premières impressions : Bon !

Seule la version finale ou une preview plus poussée nous laissera voir si le cycle inspiré du rogue-like est mal fichu ou non. En ce qui concerne le reste, Star Renegades sait se faire désirer. Massive Damage nous a visiblement concocté un Tactical bien complet qui assure sur la richesse des combats. Les autres aspects du jeu ne sont pas en reste même si toutes les idées n’ont pas la même ampleur. Nous résistons pour le moment à l’appel de la hype, mais à nos yeux il y a du potentiel dans ce premier aperçu.

